（無事不談）消弭暴戾 要員莫添亂

北市隨機攻擊事件死傷慘重，民眾苦感椎心蝕骨之痛，不分朝野也一致褒揚阻擋兇嫌卻成刀下亡魂的國家英雄余家昶。傷害社會背後的體制缺失，需要中央和地方政府補破網；民眾受創靈魂需要集體療傷之際，任何有心或無心製造對立的行徑都應該自我克制--特別是在社會掌握發言權的公眾人物和意見領袖。

二零一四年兇嫌鄭捷在北捷驚爆隨機殺人事件造成四死二十四傷，慘劇對社會造成恐慌尚未離去的十一年之後，北捷再度爆發同樣是孤狼持鋒利水果刀進行隨機殺人，且同樣刻意選在尖峰時刻、人潮擁擠行兇。類似慘劇、再度重演，民眾不禁要問，那中央、地方及各級單位十年來一再向人民宣稱要痛定思痛進行改革的機制，怎讓一介窮凶惡極者砍破？

廣告 廣告

官方包括中央和地方政府，都跟著社會各界直呼「社會安全網顯然需要再修補」，民間疾呼是理所當然，但早就該進行包括大眾運輸防患犯案、加重刑責、科技示警、ＡＩ助力等各項制度改進的政府，跟著老百姓喊補強社會安全網，不等於廢話嗎？政府防制殘暴隨機襲擊機制，恐遭質疑「說的，比做的多」！

尤有甚者，社會許多人民此時尚驚魂未定，但卻已經有立委、學者和意見領袖發表政治語言，包括拋出「第五縱隊」遭警政高層否認、刻薄諷刺對手「父親器官還在嗎」挨批冷血等等，簡直在社會傷口上撒鹽，不但未能帶頭撫慰民心，還徒增社會對立，當適可而止。