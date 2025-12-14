（無事不談）減緩物種消失

十二月十四日是世界猴子日，雖然，臺灣猴群氾濫，但又不免讓人想起，農漁業發展與生態該如何平衡？以及人類現在正面臨六千萬年以來最嚴重的物種滅絕期。

根據計算，平均每年會有一到五個物種滅絕。然而，科學家們估算，目前的物種滅絕率是正常值的一千至一萬倍，換句話說，生物目前是以每年五千到五萬種的速度滅絕。甚至在一天之內，就會發生多種生物滅絕的狀況。

以去年至今年全球物種最新數據、聯合國與其支持的IPBES（生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台）指出，全球約一百萬種動植物面臨滅絕威脅。

過去五十年間，全球野生動物族群規模平均下降了百分之七十三，IUCN （國際自然保護聯盟）紅皮書更新，去年全球超過三分之一的樹種及百分之四十的珊瑚面臨滅絕風險。

而今年全球超過一半的鳥類物種正在減少；北極三種海豹的受脅等級提升；歐洲野蜂受威脅比例超過二成。台灣著名的指標物種石虎目前野外族群僅存約四百至六百隻，受路殺及犬隻攻擊等多重壓力。

自然，物種消失的核心原因主要是農林業與城市發展對棲地造成破壞與退化、氣候變遷及極端氣候、過度開發與盜獵、外來入侵種： 對島嶼生態系特別致命、農塑化學等環境污染。

但對人類而言，這更是整個生態服務系統的崩潰。糧食、植物消失會降低地球吸收溫室氣體的能力，並削弱淨化空氣與水源的功能、與經濟損失不言可喻。

儘管情勢嚴峻，經國際保育努力，全球綠蠵龜與野生老虎族群數量正緩步回升。二零三零年前能否保護全球三成的陸地與海洋？去年底在哥倫比亞召開的COP16聯合國生物多樣性大會 已建立相關基金能否徹底推動各國更新國家生物多樣性計畫，將是最大關鍵！