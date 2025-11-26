（無事不談）為中共政權服務台灣的從政者

中國配偶因中華人民共和國國籍問題被解除公職，中國國民黨悍衛中配參政權要提修法，更聲稱「大陸不是外國」，但民代就職時依法須宣誓「恪遵憲法、效忠國家」，吵來吵去，還是在國家認同上打轉，長期國家與政權的認知混淆下，「兩岸一中」在現實與虛幻間流竄，為人民服務的公職，是為那一個國家政權在工作呢…

為祖國、為中國、為中華民族、為習近平主席、為偉大民族復興等大中國促統意識言語，來服務台灣人民，是有少數中配從政者、政黨人士，透過網路平台等傳播管道進行表述，或許非所有中配都這樣，但所有在中共政權教育長大的中國人，對台灣地位有不夠正確的認識，甚至有所扭曲貶低的想法，可能在來台之後有重新認識並自我導正，但有多少是壓根追隨中共政權侵台思維不變呢。

廣告 廣告

兩岸通婚、交流、中國學生來台，不設限的網路互通，海量中國流行文化、思潮湧入影響著我國社會，台灣人心寬厚、包容性大，很多似是而非的概念，在類同語言文化互通，國族認同淆混持續深化，加上我國政黨惡鬥，藍白操弄仇綠情結，從國族認同綁到政權抗衡，藍白紅的一家親意識匯聚成反綠最主要力量，這是中配參政權攻防戰背後最值得憂心卻沒多少人了解的危機。

為中共政權服務台灣，多少中配的網紅、從政者、黨政人士明目張膽的公開表述這類說詞，仍要強調不是所有中配都這樣，但藍白紅聯合作亂台灣，國、眾兩黨立法院修多少違憲亂紀惡法，只有少數中配為中國共黨政權在服務台灣嗎。

台灣民意基金會先前民調，中國國民黨認同中國多過於認同台灣，有過半民眾同意這說法，實言之，也就是中國國民黨是為中國在作事，藍委要修法保障中國配偶在台參政權，未來恐怕會更進一步擴大讓中國人在台擁有更多權益，為中共政權服務，唉…