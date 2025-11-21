（無事不談）無事不談─獨派理性非全為民進黨基本盤

談藍綠政黨時，相信許多人會主觀的認為，獨派是民進黨基本盤，而統派多挺中國國民黨，但現實真是如此嗎？嚴格說來，不論統獨那個陣營都各自有小型政黨存在，或許選票會較集中在大型政黨，但未必成為大政黨的基本票盤，特別是民進黨與台獨支持者。

十一月十二日台灣民意基金會董事長游盈隆公布十月份獨統民調，期盼台獨者持續輾壓希望統一或維持現狀，後兩者相加認輸前者百分之五點八，這樣的民調數據已出現多次，即使此次挺獨稍減，游盈隆仍直言，期盼台灣獨立才是當前台灣真正主流民意。

期盼台獨有四成五，而十月份同單位民調，民進黨支持度僅三成三，而時代力量則已併入其他政黨合計不足談論了，顯示挺獨民意遠勝民進黨支持度多達一成二，況且此次調查獨派較二○二四年十二月調查少百分之七點五，也就是上次是過半支持，但該年初總統大選賴總統得票率卻獲四成餘。或許民意隨時起伏，但從民調大趨勢來看，獨派大於民進黨。

獨派支持者多數理性是以台灣國家主體為思考，而非以政黨興衰來看待，民進黨是以台灣為主體建黨，主張、核心理念精神，都與獨派訴求相同，爭民主的過程，從無黨到有黨的歷史淵源，讓兩者關係緊密，但卻不代表獨派都必須無條件對民進黨奉獻，反而是民進黨一定要為台灣盡心盡力，若有營私舞弊、胡作非為，必遭獨派嚴懲，往事歷歷在目，民進黨須常反省改進才能取得獨派選票。

國民黨支持度大過統派，後者無疑為前者基本盤，也才縱容藍軍政客違憲亂紀作為，難有理性制衡，而維持現狀派又常受藍白聯軍蠱惑，聚合出強力投票力量。

台灣才是最重要的，超越政治理念、政黨利益、個人政途，說獨派是民進黨基本盤，是不懂事的粗略，民進黨是獨派的政治工具，或許較接近現實，政黨本該為民所用…