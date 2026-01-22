（無事不談）熱當直播主 龜縮代議士？

朝野對於預算和法案大對決，究竟是按照法定程序在國會議場進行辯論攻防，或透過電視網路直播吸引眼球關注，更能在憲政運作軌道上，達到政黨良性競爭不擺濫的國家總目標？要當直播主或國家最高層級代議士？藍白立委當謙卑面對民意做選擇。

立法院本會期一月三十一日結束進入倒數，今年度中央政府總預算案卻仍遭藍白強擋，完全無法進入審查程序；藍白拒審總預算態度明確，無論交付朝野黨團協商多少次，可預見都無法達成共識，國民黨團昨也宣布全案保留，送院會處理。

總預算未審，衝擊許多新興民生政策預算無法動支，行政院長卓榮泰對藍白下戰帖，盼「行政院對決立法院」進行辯論。雖然就算辯論後，國會議場數人頭的表決戰，估計仍會按照藍白版本過關；但立法院審查行政院提出的總預算案，按民主制度照步走，至少是天經地義；表決後結果，總有下一步的進度，而非鎖進冷凍庫就此冰封。

可惜，藍白電視魂、直播魄上身！國民黨團要求與政院「三長對三長」的電視公開辯論，民眾黨團由黃國昌喊出比照大選公開辯論並全程網路直播。藍白嗆提的點子，就是排除國會議場進行總預算審查時，自然就有國會議事轉播、各網路直播、電視轉播，實質上都可滿足在野熱衷當直播主的靈魂。

立法院本會期結束前倒數計時，民意呼喊速審總預算已是急急如律令！藍白吃了秤鉈鐵了心，只願挑三撿四單審，民意是否反應在年底二零二六縣市長選戰？恐緩不濟急。