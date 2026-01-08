（無事不談）營養午餐 平等「炫腹」

會想炫富的人，有一部分是想找回曾被看窮的歲月；如果不曾窮過，還炫富，當是欠缺同理心。不過，對於地方政府實施國中小學營養午餐全面免費來說，遭財政壓力大的縣市狠酸「炫富」，這不是酸葡萄心態，而是哪位縣市長不希望財政足以寬裕到推動免費營養午餐？因此，有能力實施的縣市，祝福吧；財政困窘者，中央地方齊力解決「顧腹肚，平等權」吧！

台北市長蔣萬安宣布一一五年起全面實施學童免費營養午餐，不只部分直轄市、各縣市也紛紛跟進。畢竟這種每餐落在大約六十到七十元的經費，不僅幫家長省下一筆錢，更讓在外奔波賺錢的家長，不用擔心孩子的餐點。因此，這項政策所需經費，各縣市視人口結構雖然不一樣，但幾億元到幾十億元，對縣市政府並不是像交通等基礎建設那麼龐大。說是「德政」，也不為過！

但是，如果縣市財政富裕到可以當推動營養午餐的領頭羊，誰不願意鳴槍起跑來讓其他縣市跟進？台南市長黃偉哲無奈表示「齊頭式推動營養午餐免費，對南部縣市極不公平」，財政優渥縣市等同「炫富」。道盡地方父母官想要透過政策嘉惠民眾，卻無奈「口袋沒富市深」的現實。因此，連新北市長侯友宜都呼籲「中央要有統一性政策，避免縣市落差」，更遑論其他窮縣市。

只不過，造成全國各縣市「窮富逆轉」還擴大貧富差距的財劃法，正是藍白聯手橫材入灶的！侯友宜可曾為藍白破壞財政紀律說句公道話！要中央補助，藍白在財劃法等法案和總預算案，都要拿出不給政院穿小鞋、置路障的態度啊！