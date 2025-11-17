（無事不談）當日本有事…

朋友相挺，正義助陣！日本首相高市早苗一席「台灣有事」論，引爆日中關係急速升溫，中國昨起在黃海進行實彈射擊訓練。台灣面對霸權虎視眈眈，當盟國朋友兩肋上刀相挺卻引事上身，國人除了國家利益基礎上的泉湧已報，只能內部團結一致對外、不宜讓友國感受「雜音」太重。

中國宣稱「立案全球追捕沈伯洋」致兩岸關係再度緊張，中方明知對台灣無管轄權，國際刑警組織追捕也有一定審查程序，且不涉及政治命題，中方不可能不知此純屬「國家級嗆聲」，卻仍發出紅色追緝令，除了威嚇國人，旨意在測試台灣內部應對以及朝野立場，這一點，國內政壇第一回合失分，因為朝野未能一致對外守護「任何一位公民」。

然而，國內朝野等各政治勢力如何針鋒相對，在台灣、兩岸議題未能展現同仇敵愾已是相當洩氣；若在友好國力挺台灣而招致反制時，台灣內部必須暫時拋下意識型態對立，就算當作考量亞太和平穩定，也不宜對友好國家發出類似「該國太躁進」、「台海關妳什麼事」等不友善的嗆聲。就算外交互動，這也不是朋友搏感情的待友之道。

何況，高市早苗發表「台灣有事」言論後，中國先是對其國人發布旅遊警訊，昨又展開實彈射擊訓練，除了向日本施壓，同樣也在測試日本友好台灣的能耐度。但中國駐大阪領事薛劍放話「斬首」高市，也引爆日方傻眼其野蠻言論。無論如何，日本基於國家利益、正義國度，自有其重大國是的因應。

身為被挺的一方，台灣除了溫情回饋日方，對日中兩國過多的火上添油，可免矣！