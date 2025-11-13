（無事不談）立院志氣 今不如昔

中方揚言全球追捕「台獨頑固份子」沈伯洋，初始僅見民進黨陣營聲援，在野陣營一副事不關己之餘，還酸言酸語。這對照二零零五年中共通過「反分裂國家法」時，全國包括立法院、朝野、中央與地方、官方與民間的群情激憤，只能說，立法院守護尊嚴的志氣已經大不如前，是否為老共「溫水煮青蛙」發揮效果，讓人憂心。

沈伯洋遭中國央視恫嚇，發出紅色追緝令，只見民進黨氣急敗壞譴責，卻不見在野陣營斥責中方行徑。總統賴清德因此喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋。不料，韓國瑜回應竟是「自己生病，讓別人吃藥」，還要賴清德想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱，國民黨和韓國瑜還呼籲賴清德撤回「中國大陸為境外敵對勢力」這句話。

藍營質疑賴清德是三軍統帥，卻求助韓國瑜，有失國家元首職責。但實際上，賴清德二零零五年擔任民進黨立院黨團幹事長時，正值中國通過「反分裂國家法」，當時立法院朝野通過堅決反對的決議，且不僅獨派台聯發動靜坐、焚燒五星旗，包括當時台北市長馬英九也召集藍營縣市長強烈反彈，共同發表「台灣大多數人民都希望維持中華民國現狀」的聲明。因此，立法院藍營、韓國瑜對沈伯洋案無感，賴清德以過去幹事長經驗喊話韓國瑜，相當自然。

沈伯洋是遭中方以涉「分裂國家罪」立案調查，台灣社運人士楊智淵也遭中方以同罪起訴。過去朝野一致抗議反分裂國家法，二十年後的今天，立法院大家長韓國瑜、第一大黨團國民黨，以輕蔑態度對應沈伯洋案，這是國會顏面和國家尊嚴遭漠視的警訊。