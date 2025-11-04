（無事不談）綠營六都市長人選勿亂挑…

經過今年大罷免的嚴重挫敗後，二○二六年地方大選，是民進黨低谷反彈的機會，還是一敗再敗的過程，要看民進黨高層是否有面對台灣社會民意的現實，或仍在自嗨幻夢中不願醒來，守住現有縣市的低標，眼前恐仍存疑，想奪取泛藍執政縣市皆有相當難度，實先評估六都，南二都須讓人心滿意足，再尋另四都搶攻契機…

高雄群雄爭霸再起，某民調領先的官司纏身，其他積極力爭，然總統人馬卻又不時被報導恐降臨，而泛藍人選早早定於一尊，飽滿三成多團結支持度，只要泛綠稍有不慎，派系勢力間出現間隙，高雄淪藍不是不可能。

台南則是總統人馬直接參戰，總統也不時親身參與開戰，但另一人選仍時有領先，泛藍雖弱到難以當選，但足以攪綠營的局，過往綠營內鬥常有惡質操作引發反彈，現在多的是讓藍軍見縫插刀之機。

台中由綠委何欣純出馬，近期非洲豬瘟打壞盧秀燕媽媽市長假象，但明年盧不能再選，而是躲豬瘟議題躲得老遠的江啟臣或楊瓊瓔在爭，藍軍努力責推中央，功歸藍盧，江楊不沾鍋，出事都如此，花大錢作形象，搞藍白合強化仇綠操作，就看何欣純如何反制。

桃園藍軍張善政雖做得差強人意，但綠營鄭文燦打下的基礎，因官司形同崩解，綠營如何收拾殘局，再起爐灶，能拚的就恐是個氣勢。

北二都對綠營是艱困中艱困，但負有捲起全台大泛綠氣勢的重責大任，而非僅是參選一市之長，須擁有全國性帶動力，特別是新北市是六都最大、人口最多，地方大選的重中之重，定要中央級，甚至具總統代表人物來參戰，而非區域性政治世家第二代就能頂得起來，不過，民進黨高層目前看似沒這樣想。

台北市人選則該展現民進黨重視市民權益、關注城市發展，而非只顧民調討好的投機取巧，這次輸贏是下次成敗基礎，人不是選爽的，而是讓選民有感…