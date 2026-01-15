（無事不談）縣市長 綠必拼五加Ｎ

備戰二零二六縣市縣長選舉，民進黨內初選競爭最激烈的高雄、台南和嘉義縣人選底定，代表民進黨在立法院遭藍白壓制、大罷免失利等一連串劣勢後，快速完成整裝的起點！

畢竟二零二六選戰這一大局，民進黨別無選擇，必須力拼目前執政縣市五加Ｎ的戰績，因為這不僅攸關總統賴清德二零二八連任之路，更向全世界宣示：選舉我台灣自家事，任何境外勢力別「想空想縫」介選。

民進黨內初選歷經創黨將近四十年黨史，初選過程的廝殺慘烈、砍到刀刀見骨，例子不勝枚舉；而不遵守初選規則、脫黨參選就政治生命結束的輪迴，早就在民進黨人身上烙下「別想離開黨，還能勝選」的印記。因此，民進黨各陣營深知，初選再怎麼激烈，初選後就一定沒分派系，團結一致力抗對手。

所以，台南市陳亭妃打敗林俊憲贏得初選，有無機會締造「台南第一女市長」紀錄，完全不用擔心派系整合問題；更別提高雄賴瑞隆勝選，其餘對手立即祝賀並強調全力助選，嘉義縣蔡易餘壓倒性狂勝黃榮利更無波瀾。

選舉是民主國家的家務事，台灣選舉史上展現的民主素養，更是全球典範。但偏偏台灣就是有境外勢力老想伸出長臂介選，一但介選成功，台灣遭敵對勢力從基層入島，滲透台灣將更加長驅直入；尤其立法院朝小野大造成的亂象，本土勢力在縣市長拿下過半版圖，也能給「人在台、心在中」的政客，一個警惕。

二零二六縣市長選舉，民進黨已搶先藍白完成選戰隊伍的拼圖；下一步力拼執政縣市五加Ｎ，只許成功、不許倒退嚕。