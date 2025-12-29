（無事不談）藍熱臉貼紅冷 還武對

國民黨現階段最重要黨務之一，當屬與中國打交道，但藍營猛拿熱臉貼中國冷屁股，中國文攻武嚇不但沒有稍給藍營留點面子，還更變本加厲恫嚇。如果國民黨還沒從幻想拜見中國領導人習近平促進「兩岸和平」中醒來，那受辱、耍憨的到底僅是藍營，還是國安威脅受創的是全體國人？

共軍昨天展開環台演習，今天續在台灣周邊五個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；中國官媒宣稱，這次軍演是中國針對「美國對台軍售案」的回擊。

總統賴清德上任一再強調「備戰才能避戰」，過去國防報告書中也一再闡述「能戰才能止戰」，這些不是民進黨政府增加國防預算的口號。孫子兵法所謂「勿恃敵之不來，恃吾有以待也；勿恃其不攻，恃吾有所不可攻也」，不正是宣告有國防實力，才能守護國家主權和人民安全嗎？

美國政府十七日宣布對台軍售八案，總額超過一一一億美元，創下美國有史以來對台軍售的最大筆。北京透過官媒昭告天下，這次軍演是衝著美國軍售案而來，這不代表「美軍售、台軍購」對壓制中國武力威脅已經產生壓力，只好軍演下馬威；如果台灣軍購無法護台，北京政府應該樂得狠酸台灣是「軍購凱子」吧！

但離譜的是，國民黨高層熱衷跨海交流、晉見習大大，當作促進兩岸和平的萬靈丹。而國民黨主席鄭麗文上任巴望「鄭習會」，台北市長蔣萬安才從雙城論壇返台隔天一大早，提倡「民國及民主」還熱騰騰的，中國就加大力道軍演，狠狠打了蔣萬安一個巴掌，鄭麗文沒有學到教訓、還要繼續熱情喊見習近平嗎？