（無事不談）藍白合仍在輾壓綠營…
大罷免已過數月，挫敗的綠營士氣持續低迷，民進黨支持度十月時看似稍有提升，但十一月竟又出現些微下滑，中國國民黨卻是出現上揚，民眾黨則是持平，這是台灣民意基金會公布十一月民調呈現的趨勢。泛藍地方執政狀況百出，且選出中共意屬的黨主席，如此還獲得支持度的提升，台灣社會恐怕出現令人憂心的風向…
藍白強行推動普發萬元，讓得民眾認同有其道理，但這不僅讓藍委安然度過大罷免潮的考驗，確定在十一月份發錢的民調效應似仍是獨厚中國國民黨，而國民黨主席鄭麗文傾共親中的言行，感覺並沒多少影響，看來應是藍軍內部主動發出反彈聲浪，鄭也略有收歛，不過，恐怕也是反映社會普遍認為國民黨親中傾向，對其與中唱合耐受度本來就比較高。
同份民調以八項指標詢問民眾對中國國民黨觀感，有六項負面評價，僅兩項評價正面，顯示民眾很清楚國民黨的好壞，照理講，其支持度要持平應都困難，卻還能上揚百分之三點九，超過誤差範圍的起升。
民眾黨雖在各種加權下一直維持十餘趴的支持度，但仍有柯案審判的考驗在等著，但該黨支持者的黏著度超過其他政黨，且年輕者眾，未來柯案一審判決結果會有多少影響，實在難講，眼前現實是藍白合仍能輾壓綠營，民調如此，立法院也是這樣呈現，是故，即使有再大利益衝突，都很難改變中國國民黨與民眾黨的合作局勢，因為藍白分只對綠營有利，更何況有二○二四總統大選的教訓。
民進黨政府十月、十一月都在努力解決泛藍地方政府的問題狀況，不僅沒有在支持度上獲得上升的肯定，反而是下滑百分之一點八，雖是誤差範圍內，但也難稱是持平，只能說，民眾對中央執政的民進黨檢視的確是比較嚴厲，這該是民進黨自我激勵的動能，更努力進行福國利民的施政，爭取人民向心。
