（無事不談）藍白難分也難真內鬥

面對明年地方大選，各種細節變數，藍白合未來是依然不變，讓輿論關注討論，即使國民黨與民眾黨兩黨主席都公開會談後，還是有著許多議論，但從現實來看，這兩黨合作從立法院、大罷免、公投戰到民調數字，一路所向披靡輾壓綠營，看似志得意滿衝昏頭，實則各自利益仍算計，合則利分則害，藍白合很難分裂，即使內鬥也不過是在大利小利中盤算而己…

中國國民黨為某具中配身份之中常委親中言行進行處份，但該處份僅公布並沒落實，且已接受該中常委的申訴，且該黨主席都能祭拜共諜了，親中言行對大泛藍而言，未來恐怕將形成更鞏固的核心意識，其黨內所謂不同意見，實言之，不過是因應明年地方大選所進行唬弄選民動作，讓仍具反共想法的親藍地方鄉親能有對外辯稱的說詞。

奉行「兩岸一親家」的民眾黨，對親中言行偶有「異見」，但只是以綠反綠、以獨反獨的操作，仍與國民黨核心意識共同傾向。分析觀察，國民黨的團結向心，藍白合作緊密，形成箝制中央執政民進黨的有效力量，讓國、眾兩黨政治可能獲利的想像值不斷擴大，是故，白軍不斷倡議所謂「聯合政府」，但說穿了，只是在舖排未來與國民黨執政中央時的分食資源機制而己。

地方執政多勢必勢力各擁山頭林立，但過去少了中央執政地方資源並不能滿足國民黨，勢力山頭除非有足以力抗中央實力，否則仍得因循黨中央旨意，以此團結之基，配上與白軍在立法院合作成效，修財劃法不僅破壞中央財政，更讓地方分得更多財富，以此作基，明年地方大選國民黨必定要贏，才能徹底挫敗綠營二○二八再續執政之可能，利上加利，泛藍再有意見也很難與白軍不合。

藍白合的各種操作都為政治資源利益導向，只是目的與效果都與中共當前想要的不謀而合，是藍白很難分也難真內鬥，唯柯文哲是變數…