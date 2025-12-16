（無事不談）虹安無罪 安了誰？

遭停職的新竹市長高虹安涉詐助理費案，二審逆改貪污無罪，僅登載不實罪且可易科罰金。這項翻盤對高虹安相對單純，就是復職、參選並成功連任二零二六新竹市長的機率甚高；但對於是否牽動「助理費除罪化」走向，以及柯文哲和黃國昌涉貪案的政治攻防，恐怕有人安、有人不安了！

高虹安涉貪遭重判後，停職並退出民眾黨，成無黨籍身分「戴罪待業」期間，反而自在遊走於國民黨和民眾黨之間。如今二審貪污無罪，等於為她加持政治能量，在二零二六縣市長選舉，高虹安助選能量恐逼近柯文哲、且勝過黃國昌。

因為柯黃目前涉貪官司，剪不斷、理還亂，當高虹安二審貪污無罪時，柯黃兩人還能煽動小草們高喊政治鬥爭、司法迫害嗎？兩個涉貪者若跟高虹安站在選舉舞台上，到底是要高喊感謝「司法正義」或繼續瞎掰「司法服務政治」？在大家老是炒作白營有柯黃兩顆太陽之餘，高虹安未來在白營耀眼程度絕對可以期待。

但民眾黨氣勢已大不如二零二四總統大選和國會改選時，甚至，柯黃兩位主席爭議太大，二零二六基層選舉尚可一搏，但二零二八總統大選和國會改選是否氣數將盡？情勢再怎麼變化，也僅算是台灣政黨泡沫化中的一環，諸如親民黨、新黨等，都可平常心看待。

不過，讓人不安的是，藍委陳玉珍力推助理費除罪化目前仍屬於「活火山」，隨時會活動並噴出「自肥熔岩」，高虹安涉詐助理費二審改判貪污無罪，是否堆疊藍白合推貪污民代「就地合法」的材火？民代合法自肥下包藏政治志業喪失怠盡的禍心，讓整個國家向下沉淪，這才是全民最該不安的！