（無事不談）賴政府民調回升無力…

大罷免前後，民進黨賴政府相關聲望、滿意度民調就出現不理想的發展，至今雖有稍微回升，但幅席都不大，十一月份的台灣民意基金會董事長游盈隆公布民調，持續負面高於正面，賴總統聲望仍在中低檔徘徊，卓內閣仍陷入執政困境。雖很多政治爭議發生在藍白掌控的立法院，但民眾還是把帳算在執政黨身上。

先前花蓮溪堰塞湖災情，台中爆非洲豬溫疫情等，都讓社會大眾看到地方藍軍執政是如何發揮推委卸責之能事，中央綠營掌握是怎樣扛起責任努力解決問題，但民意風向似乎認為本該如此，對中央政府的表現看來是沒給什麼好臉色。

普發萬元是在野的功勞、藍白要求停止公教人員年金改革、恢復公投綁大選等修法，在同份民調都獲得多數認同，民進黨中央執政不僅是立法院弱勢，在社會支持面向上，也是沒能取到更多支持。

賴總統、卓內閣民調跌落是發生在大罷免期間，但全都是搞大罷免的錯嗎？還是大罷免只不過是民怨的一個爆發點而已呢？都經過兩、三個月了，執政表現的相關民調都沒出現較理想的起色，民進黨執政高層有必須思考除了藍白在野狂扯後腿之外，還有其他的問題在那裡？這恐怕才是真正要著手解決的。

民進黨過去不是沒有少數執政過，陳水扁執政時期在立法院絕對少數的慘況，當年仍勉力執政八年，當時國際親中潮正值興起，台灣在國內外都遭不利壓迫，換過多任行政院長各以不同方式力求突破，但最終民進黨八年執政遭國民黨馬英九收穫。

現在國際挺台潮一波接一波，美國川普政府與日本高市首相都與我國形成合作同盟關係，這樣的相挺力量，多少對藍白反綠操作有些影響，民進黨政府可能須在國內各種政策加強外，更應思考與藍白陣營交涉之道，建立各政黨健康和諧交流競合的環境，共同為台灣建立永續發展的契機…