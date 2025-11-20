（無事不談）鄭黃會後 挑戰開始

藍白兩黨主席會面落幕，雙方互釋善意，並達成智庫對接、定調二零二六地方選舉合作等共識。雖然會中宣稱藍加白是台灣主流最新民意不一定得到社會多數支持，但藍白合成敗，不僅影響二零二六、二零二八選舉，所持善惡方向也會衝擊台灣內部穩定性。

藍白合在二零二四大選由兩黨主席朱立倫和柯文哲合演一齣鬧劇收場，面對二零二六和二零二八選舉進入佈局階段，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌這兩個全新組合的黨魁會面，實屬必然；只有不會面，才是爭議。

鄭麗文在會中宣稱藍加白是台灣主流最新民意，這一點恐怕無法得到社會多數認同。因鄭麗文兩岸的紅統路線，連藍營內部都傳出相當大的異聲；黃國昌涉及司法爭議和柯文哲是否信任等問題，也不一定代表民眾黨立場。因此，國民黨加民眾黨雖擁抱六成選票，但鄭黃貴為雙方主席，卻無法代表兩黨黨員和支持者，更遑論能否代表本屆國會的力量。

而本屆立法院藍白合成為國會亂源、社會失序的源頭，鄭麗文和黃國昌的藍白合，以雙方在政治風範和政黨基本信念仍難匹敵朱立倫和柯文哲來說，鄭黃領軍的藍白合，若能只侷限在縣市長和總統大選提名，選民智慧足夠決定是否買單；但若是重演新國會首年的違法亂紀，那等同國家無法走出國會多數暴力的困境。

因此，鄭黃定調二零二六地方選舉藍白合作，雙方就好好去喬民調等整合模式，提出優質人選和民進黨一決勝負，社會也樂觀其成，因為選票會作出正確判斷；至於國家法案和預算若藍白合作在中央持續往紅統方向暴走，則請止步。