（無事不談）重視寒天老照

元旦後因天寒ＯＨＣＡ民眾已達六十人，下週全週最高溫度也不及二十度，周三後寒流來襲且高達十五天，日夜溫差大，政府照顧老人，更需擴大專注。

政府目前照顧老人的「寒天」（寒冬老人）服務，主要包含透過一九六六專線或各縣市照管中心申請長照二．○資源，提供居家服務、日間照顧、喘息服務及交通接送等，協助長者保暖、健康飲食（如適當濃稠度的食物），並防範失智老人走失，確保其溫暖、安全且有尊嚴地生活，政府會評估失能等級提供補助。

廣告 廣告

居家安全與保暖需要提醒長者注意保暖、防滑、用瓦斯器具通風、使用暖暖包防燙傷。也要鼓勵為失智長者穿衣繡名、戴手環，並可撥打一一○報警或一九五七福利專線求助。

食物調整上，營養師建議，針對吞嚥困難長者，寒天（洋菜凍）脆口易散，湯品可做成濃湯，乾食可泡湯汁，增加濕潤度幫助吞嚥。

然而，全臺灣獨居老人總數，根據推估約七十萬人（佔老年人口百分之十五點六，數量正快速增加。對於亞健康獨居老人，照顧核心結合政府長照資源（如長照二．○、緊急救援）與社區支持（共生宅、日照、志工）和智慧科技（遠距照護），提供預防性健康管理、社交連結及安全輔助，並透過居家環境改造來延緩功能退化，維持其獨立生活品質，填補失能前的照護缺口。

感慨迄今政策並未完整落實，一方面人力不足、二方面資源有限。同時戶籍上非獨居、確實質常處獨居的老人，更是照顧死角，如果沒有時時可以監測老人建康的智慧科技，老人們所面臨的寒流威脅，就無法真正降低。天寒地凍，都建議政府詳加列冊。