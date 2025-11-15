（無事不談）關注全自動輔駕電動車狀況
時代演進，車輛電動化也自駕化，但電池安全不時出問題，全自動輔駕也常傳有狀況，一般大多是電動車大國─中國傳出事件，但開啟全球電動車風潮的美國大車廠特斯拉，近期也因交通違規與車禍頻傳，遭美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查。或許有人認為背後恐有政治因素，全自動輔駕電動車攸關人命，實不容出錯空間…
中國電動車廉價傾銷全球，但問題層出，電池也自燃，輔駕會自撞，車禍門會打不開，許多狀況在網路上多有流傳，中國車廠也不時大批召回車輛檢修，連隱藏式門把手也傳將禁用，但美國特斯拉就比較好嗎？恐怕並沒有。九月底就有美國聯邦參議員要求調查特斯拉全自動輔駕，因為認不出鐵路平交道等問題。
十月上旬 NHTSA調查檢視五十八起涉及全自動輔助駕駛的交通安全違規事件報告，包含十四起車禍事故，導致二十三人受傷。特斯拉則是針對全自動輔駕系統發布軟體更新，但相關狀況，只要軟體更新就能解決嗎？答案可能不是如此簡單。
回憶特斯拉推出之初，透過網路等各式平台，展演著其「自動輔駕系統」是如何神奇，如今更進化到「全自動輔駕系統」更是出神入化，而相關作假傳言也有出現，但不管如何，就是有駕駛人相信這種系統而過度依賴，但不出事則已一出事便驚人，相關法律規定是否有跟上發展的程度，車禍相關責任歸屬依然不夠明確，但車子還是滿街跑著。
具規模大車廠的輔駕系統都會出狀況，坊間竟也有土法煉鋼式的「自駕神器」在販售，多半是中國有什麼台灣就進什麼，還真有人買來用，真的不能不警覺，在路上開車、騎車、走路必須自己多小心。
電動車與輔駕系統問題，各國都有注意，美國都已大動作著手調查，什麼車都有的我國豈能只在道德勸說駕駛者自律，相關輔駕系統須更完善修法管制，朝野應共同努力…
其他人也在看
兩岸PK新一章｜中國新高鐵時速破450公里 台灣N700ST也準備上線
高鐵動輒超過時速200公里，是地面移動最快的大眾運輸工具之一，已成為民眾出遊、返鄉的首選。近期中國大陸最速高鐵列車CR450完成測試，時速一舉飆至驚人的453公里，而台灣也將在明年引進N700ST新世代列車。究竟兩岸最新高鐵還有哪些亮點？請看我們本篇介紹！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
奇瑞模仿「天門山挑戰」翻車收場 風雲X3L這下真的紅了
2018年，Land Rover成功挑戰中國張家界天門山999級石梯，讓Range Rover Sport成為全球矚目的越野霸主。這場令人嘆為觀止的壯舉不僅提升品牌形象，更被譽為經典行銷案例。但是當中國車廠奇瑞試圖用類似的宣傳方式推銷旗下風雲X3L休旅車時，卻慘遭滑鐵盧。挑戰進行途中，車輛失控滑落，撞毀護欄，讓原本用以展示越野實力的宣傳活動變成一場尷尬的公關災難。奇瑞模仿「天門山挑戰」以翻車收場，中國越野車的實力還是比不上Land Rover老大哥。根據奇瑞的官方聲明，事件發生於11月12日，挑戰途中安全繩鬆脫並纏繞前輪，導致風雲X3L突然失去動力。在影片中可見車輛行進至三分之二時突發異響，車體向右偏移，最後倒退撞上護欄並破壞現場設施。儘管無人受傷，但這次失敗讓原意為展現性能的活動轉變為一次負面示範，奇瑞也緊急於社群媒體發文道歉，並承諾負責維修與賠償損失，同時也向遊客與公眾致歉。 儘管行銷策略翻車，風雲X3L本身仍是一款值得關注的新世代SUV。其搭載增程式動力系統，由1.5升引擎與33.7 kWh電池組成，具備單馬達後驅與雙馬達四驅版本。四驅版輸出達422匹馬力與51.1公斤米的扭力，Carture 車勢文化 ・ 1 天前
不必回原廠 你家巷口就可以修特斯拉！
在台灣，汽機維修店家隨處可見，卻沒見過專營Tesla的招牌。這並非Tesla不需要維修，而是維修Tesla這條路上障礙重重，維修業者連碰都不想碰！不過，最近Tesla維修軟體Toolbox 3宣佈大降價，或許不久過後，維修Tesla不必回原廠，你家巷口就可以處理了。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
法院認證：他36公尺內從0飆到98km！駕駛「超速48公里」慘吞1.2萬罰單
住北部的廖姓男子去年在桃園市平鎮區限速50公里路段，超速48公里狂飆，被警方拍照取締，開罰1.2萬元，應參加道路交通安全講習；但廖男主張，他的車並非跑車，不可能在36公尺內從0加速到時速98公里；但法官綜合相關證據，認定違規事實明確，駁回告訴，且他須負擔300元裁判費，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賓士AMG又被歐盟坑了？法規認為C43、GLC43與GLA35都太吵只能停產…
賓士AMG又被歐盟坑了？法規認為C43、GLC43與GLA35都太吵只能停產…SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
中國掃地機器人製造商追覓公布首部電動超跑預告圖，幾乎完全複製Bugatti Chiron
在AI的世界裡，你想要製造出多麼完美的車子，有甚麼不可能的。中國知名的吸塵器與掃地機器人製造商「追覓科技」（Dream Technology ）宣告他們將投入電動超跑製造業，同時公布了首輛新車的預告圖，那顯然是一台和Bugatti 的Chiron超跑極為相似的車款，只不過Chiron是雙門車轎跑，但追覓的作品卻是四門轎跑車。汽車日報 ・ 1 天前
【新車試駕影片】為了浪跡天涯，我買了一艘陸地巡洋艦 Toyota Land Cruiser 250
Toyota Land Cruiser 是超過70年歷史的經典越野車款，自1951年問世以來，以其強悍可靠的越野實力，全球累積銷量突破千萬台，也是Toyota車系中銷售最悠久、最具代表性的車款。而大改款的Land Cruiser 250導入了輕油電系統成為了新生代的車款，但有沒有因此而變得軟弱無力呢？邢男這次準備了嚴峻的關卡來考驗他。車水馬龍網 ・ 1 天前
BMW正悄悄更換新廠徽，但大多數人並沒有察覺
BMW在慕尼黑車展中，該品牌全新世代電動車 iX3 首次亮相，向世人呈現了該品牌的 Neue Klasse 平台最新設計語彙。由於全新的格柵和車頭燈設計太過搶眼，受到大家的高度關注，它重現了1960 到1980年代BMW老車的車頭風貌，但是另一個不太明顯的細節卻被大多數人所忽略，此一細節未來也將出現在次世代車款上，那就是品牌logo也做了修改。汽車日報 ・ 20 小時前
最多省18萬！T-Roc R這波優惠、連錢包都說先買再說
台灣福斯汽車替 T-Roc R再添狠角，全新「極緻版」首次導入R部門操刀的霧影消光灰，不只視覺沈穩，還有股冷冽霸氣。搭配全新19吋Pretoria雙色鋁圈，靜止看就很快，路上回頭率幾乎保證滿格。車外還加入Black Style黑化套件，從格柵、後視鏡到細節裝飾全都暗黑處理，跑格味道直接濃到滿出來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輔助駕駛≠自動駕駛！ 高公局示警「6情境無法辨識」：不足以取代真人
高公局指出，目前市面上的輔助駕駛系統，多數具備主動定速巡航（ACC）、自動緊急煞車（AEB）、車道維持輔助（LKA）等功能，但其反應、判斷能力仍不足以取代真人駕駛，如當與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、前車突然轉向或切入、行駛路型特殊、大雨、濃霧、強光等用路...CTWANT ・ 1 天前
台74線驚魂！曳引車「輪胎突飛出」 百公斤輪胎砸2車
台74線上驚傳百公斤輪胎脫落滾落車道！一輛曳引車因右後輪螺絲斷裂，導致兩顆重達百公斤的輪胎脫落，一路從最外側車道滾到最內側，砸中兩輛休旅車。目擊民眾驚呼：「快速道路瞬間變成障礙賽道！」所幸事故中無人受傷，警方呼籲駕駛人上路前務必做好車況檢查，以確保行車安全。專家指出，從高速行駛的曳引車上脫落的輪胎，具有極大的危險性，駕駛恐需賠償被波及車主的損失。TVBS新聞網 ・ 1 天前
輔助駕駛6情況恐失效 高公局籲用路人注意
[NOWnews今日新聞]近年來，隨著汽車科技快速發展，各大車廠陸續推出具備「輔助駕駛系統」功能的新型車款，以降低駕駛負擔、提高行車舒適，但在高速公路因著車速快，一旦發生事故，衍生之車損、傷亡或交通壅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025日本移動展｜Century車系獨立成頂奢品牌 Lexus發表多項創新概念！Toyota集團重新定義何謂「日式奢華」
自2023年由Tokyo Motor Show東京車展改制Japan Mobility Show日本移動展開始，雙年展的規劃即為單數年品牌展車和雙數年B2B、商務、科技與技術導向，在Show Year當中重點自然放在了品牌新車展示、面向消費端的技術前沿與概念車發表等內容，最足以代表2025 Japan Mobility Show日本移動展重點及精華的當屬豐田集團，務實導向的Toyota推出全新RAV4與Land Cruiser FJ，定位豪華品牌分支的Lexus則尋求全新定位探索未來，全新獨立子品牌Century則再次演繹和製工藝並宣示挑戰世界頂峰，無疑也暗示著日本汽車工業的前行道路。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
〈車壇大小事〉全新年式BMW X1 M SPORT 豪華運動休旅 進化登場
記者莊玟玥∕台北報導 BMW總代理汎德正式發表全新年式X1 M Sport運動休旅，…中華日報 ・ 14 小時前
仿Land Rover挑戰天門山 奇瑞越野車「半途倒退嚕」撞壞護欄
奇瑞汽車新車測試竟失控滑落！越野車挑戰天門山天梯，卻因安全防護繩纏繞車輪，導致車輛在爬升一半時撞壞護欄，尷尬停滯原地長達2小時。此事件不僅讓奇瑞汽車形象受損，也引發網友質疑：「畫虎不成反類犬，只在天梯上留下恥辱的輪胎印記。」天門山景區出借場地的做法同樣遭砲轟，影響遊客權益。奇瑞隨後發布道歉聲明，坦承裝置出問題導致此次意外。TVBS新聞網 ・ 1 天前
上班好塞！貨櫃車過彎擦撞路樹 「車箱崩塌」鏟起機車
高雄苓雅區大順三路輕軌旁今（14日）清晨發生嚴重車禍！一輛大貨櫃車過彎時閃避機車，不慎擦撞路樹，導致車箱崩塌掉落，波及一旁機車騎士。現場畫面驚悚，樹葉紛飛、貨櫃變形卡在路中央，交通幾乎癱瘓，許多趕著上班的民眾動彈不得，場面十分混亂。所幸騎士僅有擦挫傷，無大礙。同日，國道1號北向嘉義民雄路段也發生大貨車側翻事故，所幸駕駛僅受輕傷，兩起事故皆無嚴重人員傷亡。TVBS新聞網 ・ 1 天前
太依賴輔助駕駛恐釀災！高公局示警「6大情境」恐失效
高速公路局提醒，隨著汽車科技發展，許多新型車款配備輔助駕駛系統，但在特定情況下可能失效。高公局特別指出，輔助駕駛系統在六種情境下可能無法正確辨識路況，駕駛人仍須隨時保持警覺，為行車安全負責。中天新聞網 ・ 1 天前
桃園五楊高架道火燒車！大火將車燒成廢鐵
桃園五楊高架道火燒車！大火將車燒成廢鐵EBC東森新聞 ・ 1 天前
快訊／上班注意！國道3車追撞「占輔助車道」回堵5公里…車潮待消化
國道1號北向358.2公里處，高雄市楠梓路段，今天（14日）上午發生3車追撞事故，占用輔助車道，由於正值上班尖峰時刻，車禍導致後方車流回堵約5公里，初步了解，事故已排除，無人受傷，車流仍待消化中。高公局呼籲，駕駛切勿觀望，循序通過，如將行經事故壅塞路段，建議可提前改道行駛以避開壅塞路段。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
現代Hyundai車主稱Santa Fe不到13萬公里爆缸！好險這款V6台灣從未販售過…
現代Hyundai車主稱Santa Fe不到13萬公里爆缸！好險這款V6台灣從未販售過…SiCAR愛車酷 ・ 1 天前