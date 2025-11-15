（無事不談）關注全自動輔駕電動車狀況

時代演進，車輛電動化也自駕化，但電池安全不時出問題，全自動輔駕也常傳有狀況，一般大多是電動車大國─中國傳出事件，但開啟全球電動車風潮的美國大車廠特斯拉，近期也因交通違規與車禍頻傳，遭美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查。或許有人認為背後恐有政治因素，全自動輔駕電動車攸關人命，實不容出錯空間…

中國電動車廉價傾銷全球，但問題層出，電池也自燃，輔駕會自撞，車禍門會打不開，許多狀況在網路上多有流傳，中國車廠也不時大批召回車輛檢修，連隱藏式門把手也傳將禁用，但美國特斯拉就比較好嗎？恐怕並沒有。九月底就有美國聯邦參議員要求調查特斯拉全自動輔駕，因為認不出鐵路平交道等問題。

廣告 廣告

十月上旬 NHTSA調查檢視五十八起涉及全自動輔助駕駛的交通安全違規事件報告，包含十四起車禍事故，導致二十三人受傷。特斯拉則是針對全自動輔駕系統發布軟體更新，但相關狀況，只要軟體更新就能解決嗎？答案可能不是如此簡單。

回憶特斯拉推出之初，透過網路等各式平台，展演著其「自動輔駕系統」是如何神奇，如今更進化到「全自動輔駕系統」更是出神入化，而相關作假傳言也有出現，但不管如何，就是有駕駛人相信這種系統而過度依賴，但不出事則已一出事便驚人，相關法律規定是否有跟上發展的程度，車禍相關責任歸屬依然不夠明確，但車子還是滿街跑著。

具規模大車廠的輔駕系統都會出狀況，坊間竟也有土法煉鋼式的「自駕神器」在販售，多半是中國有什麼台灣就進什麼，還真有人買來用，真的不能不警覺，在路上開車、騎車、走路必須自己多小心。

電動車與輔駕系統問題，各國都有注意，美國都已大動作著手調查，什麼車都有的我國豈能只在道德勸說駕駛者自律，相關輔駕系統須更完善修法管制，朝野應共同努力…