（無事不談）雙城與一都齊重？

北市十九日發生惡徒隨機襲擊慘案，由於兇嫌襲擊地點選擇人潮密集處、採取多個跳點、煙霧彈和利刃並用，算是國內近幾十年來首見犯案樣貌，因此，相關防患與精進，全都仍在痛定思痛檢討中。身為案發市的台北市長蔣萬安，想必深知後續任何應處都會被放大檢視，任何行事該以市民、國人為要。

北市、北捷這起隨機攻擊案，兇嫌已墜樓身亡，為何如此兇殘的幕後，很難完成拼圖，需靠檢警調、甚至是國安層級的科技進行解密。而兇嫌犯案時間長達幾個小時，第一線警員肩負起追緝歹徒的責任，國人多感肯定；但負責決策的北市府及警政高層，危機處理是否得當以及是否有值得檢討之處，其實防患於未然的改革，全國各縣市都繃緊神經應對，北市府後續作為，也都將成為各縣市彼此切磋的領頭羊。

因此，面對今年雙城論壇即將在本月二十七日連續兩天召開，基於這次隨機攻擊案，蔣萬安決定只出席主論壇，並一天來回。其實這場「雙城小拜拜」，首都市長露面，應該是代表重視的形式大於雙城後續互動的實際助益，因此，蔣萬安一天來匆匆、去匆匆，真的有必要嗎？想必台北市民心中各有一把尺。

尤其目前十二月底正值平安夜、跨年晚會即將登場，全國各縣市都將有大規模人潮聚集狂歡的活動，所有縣市長如臨深淵，早就密集演練相關的安全維護要務。蔣萬安在全球關注的北市一零一跨年，首都更與全球各國都，一樣是國際矚目的跨年夜。蔣萬安卻選擇跨海雙城過場，北市府的決策，很容易讓政壇討論雙城和一都的比重。