（無事不論） 天災假本就該因地制宜

每有颱風傳出現在台灣附近，全台各地嚴防淹水、土石流等災情外，也關注著風雨是否足以放假，然極端氣候下，瞬時性局部式的狂風暴雨不時出現，一市一縣可能出現某區災情某區無事，所以，更需要地方首長全神貫注靈活因應，具防災救災性質的颱風假，本就該隨不同地區受災程度來因地制宜，而非全市全縣甚至全國一致。

颱風鳳凰上周侵台，桃園十一日放颱風假與北北基不一致，而北市、新北也僅在颱風期間進行局部地區放假，基隆多處積淹水、土石崩塌卻連兩日都沒放颱風假，由於北北基桃多次颱風接近時都綁在一起決定是否放假，許多情況引發各方議論，但在現實氣候變化下，實不應該以所謂共同生活圈來決定颱風假與否，這如同地方諸候勢力聚合的展示表現一般，無助於因應天災地變。

廣告 廣告

地方政府多為泛藍執政，為了颱風是否放假，為怕招惹民怨，藍營政客近年興議要求中央決定，但過去就是中央決策不夠靈活因應各地不同需求，也才會把權力放給地方處置，若再回歸中央無疑是本末倒置，突顯泛藍執政不敢承擔只會卸責的形象。

事實上，十一月初就有藍委在立法院交通委員會質詢要求風雨停班停課回歸氣象署宣布，氣象署長回應的好，停班停課決策很困難，氣象只是其中一個因素，地方政府還要考量生活圈、水電等；在氣象之外有沒有其他因素，這不是氣象署能從天氣角度看待這件事。

台灣多天災地變，隨時隨地可能出現重大災情，受災處往往是區域範圍，局部性質，放任民眾外出是否恐造成傷亡，而災後重建也有地區難易，路斷橋塌交通不便如何上班上課，網路遠距也只能決定部分問題，政府施政要處處為人民著想，解決百姓的困難，而非思考個人或政黨的正面或負評聲量高低，以防災救災考量放假與否，因地制宜是政方政府該扛起的責任…