（無事不論）強化國防共識更深化…

詭譎變化的國際局勢，中國霸權野心未減，歐美民主雖穩似亂，台灣必須自立自強更整裝國防，台灣民意基金會十一月十二月連兩個月都針對國防相關預算進行民調，賴政府的作為都獲得多數正面評價，顯示國人對強化國防的共識日益深化堅定…

台灣民意基金會十一月份對賴政府二○二六國防預算編列九千四百九十五億新台幣進行民調，有四成九贊成，四成不贊成，贊成比不贊成多百分之九點七。十二月份則對一點二五兆國防特別預算遭立院擱置一事作民調，有五成四不樂見，僅三成樂見，不樂見者比樂見者多百分之二十三點五。足見在國防議題上，民進黨政府確實在站在民意主流。

在民意對立面的藍白陣營卻仍在力擋國防預算，甚至多位藍委還在日前赴中參與台商活動讓某媒體大作文章，還是堅持不輕易放行，以過往經驗，即使過了程序委員會經院會付委，在委員會裡還有重重難關在卡，而藍白則是有數十案逕付二讀，其中不乏嚴重爭議法案，突顯中國國民黨、民眾黨不顧國家安危只為自私自利的心態與作為。

不論社會發生什麼狀況，藍白始終在進行仇綠反綠的操作，各種抹黑造謠透過各種方式在流傳，中共的認知戰更是無日稍歇，不可諱言，對部分民眾造成影響，讓國、眾兩黨在某些民調上，甚至是選票上獲得好處，但在國防強化的議題上，多數民眾的認同卻是日漸增加，這可能是面對國際局勢現實的理性反應，也可能是日漸看破藍白亂台的作為，這需要持續觀察。

仔細觀察，對一點二五兆國防特別預算，就藍白支持者也有約三成上下不樂見被立院擱置，代表認同強化國防的民眾是有跨黨派的現象，如此，國眾兩黨還要繼續站在民意主流的對立面，這是嫌選票太多哩，還是暗地裡什麼壓力在驅使呢，所謂近朱者赤，不必人來抹，而台灣人正漸團結力抗…