（無事不論）憲法法庭重見天日 朝野仍存爭議

悶一年多的憲法法庭上周五重啟，判決憲法訴訟法修法違憲，但爭議仍存，僅五位大法官的裁決，受到另三位大法官不配合還提出反對意見，增添中國國民黨、民眾黨質疑火力，更別忘了，藍白掌控的立法院法制局提過大法官解釋尊重不必遵從，難期待未來違憲修法不再出現，朝野對撞衝突恐仍難消失…

藍白掌控立法院，無視憲政秩序，咨意妄為胡亂修法，破壞國家財政，甚至顛倒是非意圖為貪污除罪，綠營在立法程序無力回擊，府院黨與在野溝通又陷泥沼，大罷免無功而返，總統院際協商也無成，行政院終以不副署不公布手段和立法院對撞，憲政僵局幾成危機，逼著僅剩八位大法官的憲法法庭，在三位大法官擺明遵從藍白意旨始終抵制出庭下，由五位大法庭進行裁決。

綠營喜於憲法法庭重新運作，人民憲法訴訟權利獲得確保，但大法官缺額藍白抵制下難解決，未來只靠五位大法官運行的憲法法庭，其釋憲權威性勢必皆遭藍白質疑。

國、眾兩黨提出質疑，大法官現有八位，即便依照憲訴法舊法應有六人參與評議。然憲法法庭說難預期缺額大法官繼任人選何時產生，在這極端例外且不得已情況，由現有總額中扣除拒絕參與評議的三名大法官。大法官的自為解釋實具立法定義，但朝野持續紛爭下，僅五位大法官的釋憲，藍白勢必一再刁難批罵，更極可能進一步操弄貶低憲法法庭，也難說三位遵從藍白意旨的大法官又作什麼動作進行助攻。

憲法法庭拖了一年多終重見天日，但執政黨別高興得太早，藍白狂修惡法，恐怕不是每一件都能靠釋憲就能解決，國眾兩黨為反綠仇綠違憲亂紀，從未鬆手更變本加厲，善於抹黑造謠扭曲顛倒是非的這群政客，明著對五位大法官提枉法裁判罪告訴，但暗地進行怎樣報復，某些操弄恐正醞釀，只要藍白仍掌立院，天下仍亂尚未太平…