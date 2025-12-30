（無事不論）期盼平安喜樂跨年夜

今天是二○二五年的最後一天，今晚本該就是各地熱鬧辦活動人潮擁擠跨年夜，但一個多禮拜前十九日夜晚台北發生孤狼隨機攻擊案後，各地防恐應變見警率增，網路多起類似留言警方快速逮人，減少民眾過度憂心，之後的耶誕節及周休假日，平安喜樂氛圍中更多了憂患意識，特別是共軍年末又搞環台軍演…

即將過去的二○二五年政治上延續二○二四年藍白鬥泛綠情勢，吵鬧整年，年末台北隨機攻擊案爆發當日稍早，新聞關注的是憲法法庭重啟，就憲法訴訟法修法宣告違憲，綠藍白仍各堅持不同意見，政治口水四飛時，台北車站出大事，未料犯嫌沒立即當場逮捕，還讓兇徒再前往中山捷運站繼續施暴，之後墜樓身亡，當晚後續數日新聞緊追報導相關案情。

立法、行政爭鬥仍僵，治安事件頻傳，執政黨近期發出「台灣全民安全指引」手冊，於攻擊案發生後讓人們看到價值，在中共軍演時全民有備就無患，人心不惶惶。

藍白持續操作反綠仇恨的情結挑撥，但近年從風災、洪患到重大攻擊案，國家社會各式危難，中央全權扛起責任勇於任事，相信民眾都看在眼裡。

北捷隨機攻擊案犯嫌竟能先在博愛特區放火數起，再到北車放煙霧彈砍人，後赴中山站續犯行，過程多次返回換裝，恐想製造多人犯案假象，事前縝密規劃反覆勘察，最後脫逃紙箱傳聞似未獲警方肯定，但其還有再訂房顯示再犯可能，若遭逃脫後續災禍難以想像。

此案相關治安警防處理程序應檢討加強，北市警緊急出動竟裝備未齊，北捷監視器也出問題，北市警紀更應加強，富商棄保潛逃竟是北市某派出所先後任三位副所長代簽，北市長豈能再當不沾鍋。

政府作得好，百姓沒煩惱，政府作不好，民眾恐糟糕，天災地變時會有，千防萬備豈能無，政治爭吵勿礙人民安心生活，期盼今晚有個平安喜樂跨年夜。