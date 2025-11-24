（無事不論）正面評價低的中國國民黨
台灣民意基金會董事長游盈隆十一月十八日公布十一月份民調，其中以八項指標詢問民眾對中國國民黨觀感，結果出現六項負面評價，反共立場不堅定、不清廉、非最有執政能力、非代表一般老百姓利益、不是值得人民信賴的政黨，及中國認同多於台灣認同。但重視經濟發展，及重視民主、自由與人權，兩項正面評價成為國民黨優勢。
國民黨那六項負面評價，並不令人意外，也顯示民眾對國民黨在野後的觀察仍然嚴厲，高達六成五不同意國民黨清廉，國民黨反共立場高達六成七否定，執政能力與信賴度都有過半不認同。
口號式的重視經濟發展雖過五成認同，但從題目來看卻不足代表有能力發展經濟，從近十多年的歷史來看，台灣景氣最蕭條股市最低谷期，是國民黨馬英九執政時，現今是民進黨執政股市在兩萬五千點以上波動起升，然不可誨言，社會大眾對國民黨與經濟發展，恐怕還有不少殘留國民黨蔣經國、李登輝時代的印象。
現實而言，近幾年國民黨在野狂扯執政黨後腿，掌握立法院過半席次後與民眾黨合作，至今持續修定多項恐涉違憲的惡修，對我國財政產生極不利的影響，更無助經濟與產業的發展，短期可能因普發萬元而獲掩飾，中長期來看，許多修法不當的後果將由民眾承受，社會大眾必須洞察政治是非。
台灣是擁有民主、自由與人權的國度，在此生存發展的政黨本就應重視相關民主信念，但國民黨只獲近五成認同，嚴格來看並不是太理想，但對其曾是威權政黨的代表而言，的確蠻珍貴的，顯示台灣民眾的寬大包容，讓這樣在充滿負面評價的政黨成為我國最大在野黨。
不願意放下中國二字的中國國民黨，過半民眾指該黨「認同中國多過於認同台灣」，都選出中共意屬的黨主席，言多與中方如出一轍，國共合流如此還需要多講什麼嗎？
