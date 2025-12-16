（無事不論）立法行政對撞逼藍白倒閣

藍白掌控立法院在經歷大罷免考驗後，持續修惡法，財劃法越修問題越大，幾番醞釀，總統先進行「院際協商」努力，但未獲立法院善意回應，韓國瑜迴避出席，終以行政院「不副署、不公布」方式反制，行政、立法兩權正面衝突，擺明就是要逼藍白倒閣，國會解散重選，但真會如此嗎…

二○二四大選，立法院藍白合過半，對綠營處處刁難，狂修惡法，就連憲法法庭都遭實質凍結，讓釋憲解套也有困難，大罷免的挫敗讓藍白更增氣焰，對民進黨政府更進一步凌虐，加上中共勢力滲透與操弄，和解共生在政壇已是少數聲音，衝突相抗成了政治主旋律，面對藍白修惡法，對應的政院就負起反制責任，在數次覆議無成後，以合憲要求下，不副署讓惡法難公布實施，雖不完善但也成了能硬幹的一招。

但此招過去是郝柏村鬥李登輝時出現過，嚴格說來是閣揆反制總統，在修憲過程還曾爭論是否廢除閣揆副署權，所以，增修條文並無名列副署權而是仍列原憲法本文未動。但現在不副署是為了避免形成總統直接抗衡立法院，由行政院扛責不實施立法院通過之修法，還是院際紛爭。

藍白應該都沒想到綠營真敢用這一狠招，實質架空立法院修法職權，是嚴重的憲政危機，但藍白都敢實質凍結憲法法庭，破壞中央財政，讓立法院成為藍白合獨斷獨行的獨裁機構，那行政院豈能不反制。然傳言憲法法庭將重啟處理憲訴法，若可為憲法僵局解套，但不僅政院，民間送釋憲案也積案甚多，遠水恐仍難救近火。

藍白若堅不倒閣，行政院敢否真架空立法院，一視同仁全不公布實施還是選擇性不公布特定修法，若是後者恐更增爭議政局陷亂，而前者擴大打擊恐傷及無辜，負全責的執政黨擔不擔得起，或許，處理憲訟法宣告違憲能恢復部分憲政秩序，但眼前僵局已現，就看那邊受人民責難多了…