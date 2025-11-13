（無事不論）經濟亮眼消費走疲需關注

時序將近二○二五年終，台灣經濟成長率國內外主要預測機構從上半年的百分之三上下，近來紛紛上修到百分之五，甚至可望逾六，股市屢創新高，各種亮眼的經濟數據，一片榮景，但居高思危，隱憂仍存，民間消費動能不到百分之一，感覺想到到處都是錢卻沒人敢亂花…

近年台灣經濟處處榮景，但房事過熱被政策稍為降溫，黃金、虛擬貨幣、海外股市對一般人投資也不是很方便，且詐騙橫行搞壞許多投資管道，而投入股市方式多，網路也直接，加上ＡＩ高科技發展火熱、台積電獨霸尖端晶片產製，台股飆高其來有自，但振盪整理往往在數百點上下，不只心臟要夠大，口袋也得夠深，才能撐得住。

美國關稅問題似沒想像的大，這是對高科技業來說，但對傳統產業仍有相當打擊，然形成我國經濟榮景數字主要靠高科技業撐起整片天，所以，ＡＩ泡沫若有怎樣狀況，雖影響全球，但對台灣衝擊會如何嚴重，護國神山若崩山會如何，以核彈級爆炸形容恐不為過，絕對不能掉以輕心，所以，再怎樣對ＡＩ科技發展有意見，ＡＩ絕對不能成泡沫。

不是所有人都會居高思危，會投資的人要敢危機入市，更須能化危轉安，敢賺也要敢花，然民間消費走疲，錢都進股市滾，房市、車市大宗花費市場似都不夠理想，旅遊玩樂多半出國，值得注意的是，各種物價的增長，一點一滴還有減量式的隱性調漲，消費沒與經濟同步成長，雖非緊縮，但顯示多數人在繁榮的大環境下，選擇緊衣縮食節省過日。

民間消費動能偏保守，主計總處認為普發萬元可刺激內需，台股居高也能拉抬消費，但有不少敢花的早在萬元還沒到手前就花了，股市漲跌數字大，多少股市小白在賺賠間徘徊，更重要的是，經濟發展的榮景並非所有人都能雨露均霑，普發萬元改善了一點，但靠此能刺激多少消費，恐仍難說…