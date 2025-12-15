（無事不論）自私藍委輕視民代助理權益

中國國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發各界強烈爭議，而不只是立委，就連地方民代部分也提出修法草案，比照立委「補助費」修法，由直轄市議會、縣市議會撥予議員統籌運用，免檢據核銷，範團不限於助理補助費，還包括助理春節慰勞金及法定負擔費用，如何運用不受貪污罪及刑法規範。

雖上周五陳玉珍與國會助理工會達成三共識，但仍沒撤案，仍慣用兩面手法的國民黨隨時可突襲。

立委與各級民代的助理費制度多少有所差異，但全都一併修法，改由歸立委、民代本身統籌處理，而且全部沒有報核機制，等同所有公費全數進立委、民代口袋，從常理而言，吃進去的東西還吐得出來嗎？何況勞健保及其他原有助理福利保障能否存續，也要看修法是否有關注到，但光錢不再像現在直接撥付助理手裡，問題就很嚴重了，遑論其他。

相關助理費修法讓助理更無保障，讓工作權更形不利，只方便立委、民代對公費助理相關費用有方便上下其手空間，更讓現在涉入助理費司官的各級民代能輕鬆解套，肥了立委、民代，卻讓小助理更沒保障。

立委、議員職責雖是監督執政，有多少監督別人慣了卻忘了看看自己是否行正坐端，各級民代慣老闆的事件還是不時傳出。也難怪這次助理費修法，國會助理就發起連署呼籲立委撤回提案，數百位助理參與呼應，終迫使陳玉珍與國會助理協商。

立委修法應為人民著想，不該為個人方便，為特定陣營、個人，特別是涉貪腐案件的政治人物，量身定作進行法律修整，不惜犧牲他人權益，這種自私修法的心態與行為，正活生生在台灣立法院發生，助理費相關修法就是把一些已確定的貪污犯行合法化，藍白立委主導立法院，作威作福咨意妄為，即使一時因民意反彈有所退縮，但隨時都可能會突襲，強渡關山，只為自私自利…