（無事不論）行政院不副署法案的選擇…

憲法法庭恢復運作判憲訴法修法違憲，但朝野爭議尚繁，非一時就能萬事太平，行政院以不副署不公布力抗立法院的財劃法修法，恐仍需堅持，然以因修法時序，政院以財劃法作為首件不副署的法案，因為中央地方財政區分複雜，可能難獲多數民眾有感支持，而本有較多數支持年金改革竟遭藍白修法終止，執政黨的堅持就獲得民意相挺。

上述看法可從台灣民意基金會十二月的全國民調相關結果得到印證，行政院長拒絕副署立法院財劃法修正有三成九支持，四成三不支持；立法院修法停砍公教年金僅三成六贊成，四成八不贊成，不贊成者比贊成者多百分之十二點二，強烈反對者多達二成八，顯示停砍公教年金民意反彈強烈。

藍白亂修財劃法出現數百億漏失，本該重新修整再處理，行政院多次與地方政府溝通後，提出相關修法版本，但立法院藍白聯手急提修法，一修再修，將財劃法當作凌遲行政院的工具，但問題是台灣民眾對此事是否感同身受呢？

藍白修法將中央的錢遭大量下放地方，而原對地方補助又只能多不能少，等於對中央財庫一挖再挖，而明年又將地方大選，泛藍縣市首長早就在放風聲畫政見大餅，多少對民眾具相當吸引力，中央只能喊缺錢後會減少什麼福利，這一正一負，一般人多半會選利多說詞。

行政院以財劃法修法作為不副署首案，民調顯示未獲多數支持，由上述分析多少能有所理解，但民眾仍具一定理性，支持與不支持差不到四趴，顯示民意的嚴重分歧，但正反意見主要仍是循著綠藍白政黨支持傾向牽動，執政黨論述若能再加強，可能扭轉頹勢。

停砍公教年金就獲得多數民意壓倒性反對，由此推斷此案政院若再行不副署不公布的作為，相信應可獲多數支持，也可能因此進一步促成反對藍白立法濫權的社會風潮，就看各政黨面對民意如何反應了…