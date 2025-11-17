（無事不論）護台不靠嘴更不能靠紅統…

中國公安日前對民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國央視發布影片威脅會全球抓捕，對我國有如從主權進展到治權侵害，但執政當局除了批罵，實無反制之道，賴總統籲立法院長韓國瑜率朝野立委聲援沈伯洋，事實上就是想團結國家進行官方護台行動，豈料反成藍軍把柄將指責矛頭射向綠營，更提出多項要求，出現某種國共統一陣線匯流，護台不能只靠嘴，更不能靠紅統…

中國問題有多線發展，在國際上有一中號令、中共有對台侵併野心，台灣內部更有著複雜的國族認同，更長年影響著我國各政黨發展，中華民國從統一概念的反共復國到主權獨立的反共護台，兩種相異認同的中心思想，並不因為同為反共就能一致，政治性的粗淺劃分或強行接合，只是想利用簡化佔不同意識型態的便宜，沒解決任何問題，只是讓情況更複雜，也達成台灣國內現狀難以突破，並無礙於中共在各方面進行統戰併台工作。

中國國民黨出了一位中共屬意的黨主席，且毫不避諱的祭拜共諜，國共以類同史觀，搞台灣光復、紀念孫逸仙活動，為了統台，進行國共一家的操作，中共政權以扭曲概念承繼中華民國政權歷史，國民黨以中國為中心思想更加鮮明，綠營還在妄想藍營有以台為本的勢力出現裂解可能，盼韓國瑜有所行動，實為緣木求魚。

民進黨是以台灣為主體發展的民主政黨，雖思台獨但仍主張以公投決定，並無台獨黨綱只有公投黨綱，韓國瑜與中國國民黨立法院黨團同聲一氣要賴總統撤大陸為境外敵對勢力說法，廢台獨黨綱，突顯藍軍的團結。綠營以國家團結之言卻得到藍紅同心批罵綠獨的回應。

台灣民主，思潮時變，護台方法各方多元，如何讓台灣永續生存呢，統一靠中共善意，獨立看國際臉色，都得面對一中號令全球橫行的現實，紅統藍主導的「以和為『跪』」，國人必須洞察…