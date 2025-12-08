（無事不論）貪污犯行除罪化的藍白反貪腐
反貪腐可說是所有政黨的基本主張，不論執政、在野都有民代在努力打貪揭弊，也有部分民代涉貪觸法，但貪污只是法律規定必須遵守還是道德標準自我要求呢？在充滿貪念污穢的政壇，恐怕是前者，要打貪嗎？把貪污犯行改變法條加以除罪化，小貪不關，大貪自便，要貪不貪自看良心，最近中國國民黨立委的相關涉貪修法提案，給社會這樣的感覺…
藍白狂打綠營貪腐，但國、眾兩黨涉貪遭查遭關的政治人物也不少，近期傳出國民黨立委翁曉玲提案修法，貪污金額新台幣五萬元以下可免除其刑，表面上是基於微罪不舉，但恐為貪污行為大開後門。此外，國民黨立委陳玉珍提出修法將立委、地方民代的助理費改變給付方式，由立委或民代自行全權處理，引發各界爭議，特別是民代助理界人心惶惶，國會助理工會就發表聲明反對廢除公費助理制度。
民代公費助理制度，在立法院部分，是不經立委直接撥付給助理，這讓助理有類公務員保障與規限，一旦改為撥款給立委再由立委私聘，不受公務機關管制，誰知道立委找誰作助理還是根本納為立委私用，此修法恐有為部分現任或曾任立委涉助理費案的藍白政客量身訂作之嫌。
立委有薪水，還有很多規定寬鬆的費用可以報領，地方議員沒薪水只有出席費，議員選服花費不小，確實讓部分議員走旁門左道打公費助理費的主意，若要處理應從議員法定收入制度來改善，而不該又在助理費上動腦筋。
藍委提修法，聲稱要解決藍綠白都有人涉及的議員助理費案，但連制度尚稱整善的立委助理費也要大幅修改，不僅為特定藍白政客打造，更有立委自肥之嫌，讓相關費用的支用成為立委私人金庫。助理費除罪化修法國民黨團決定暫緩處理，但不過是以拖待變，誰知在沒人注意的時候，藍委會不會突襲強過，這就是國、眾的反貪腐嗎…
