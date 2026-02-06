無二會所攜手東京職人打造「光之器」春光美學饗宴

當大安區百年日式老宅的檜木香，遇上來自東京墨田的剔透玻璃，一場穿越時空的感官盛宴正式展開。真食物生活家「吉品養生」旗下品牌「無二會所」，即日起舉辦為期一個半月的「光之器．東京墨田玻璃工藝展」，跨海邀請東京墨田兩大老字號工房－「山田硝子」與「廣田硝子」共同展出。透過職人手作的溫度與季節限定「春之光」午茶，邀請訪客在喧囂都市中，尋回大正時代的優雅與浪漫。（見圖）

本次快閃展以「光之器」為名，呈現兩家各具特色的玻璃工藝。創立於1899年的「廣田硝子」，是東京歷史最悠久的玻璃製造商之一，其作品帶有濃厚的「大正浪漫」與昭和喫茶氛圍，復刻了日本明治維新後東西融合的美學情調。

而傳承三代、擁有超過八十年歷史的「山田硝子」，則以「江戶切子」俐落直線與「花切子」柔和曲線的完美融合聞名。其「融入日常的上質玻璃」理念，讓每一件器皿在折射春日陽光時，展現出如同音樂般的層次與節奏。當這些承載時間厚度的作品置於無二會所的百年空間中，玻璃的清透與老屋的沈穩，交織出最動人的生活圖景。

在欣賞「光之器」工藝之餘，無二會所亦同步推出「春之光」季節限定午茶。「春梅燒肉米堡」選用高雄147號芋香米與台灣超級穀物「油芒」製成，抹上如朝露般晶瑩的梅醬，色澤鮮麗；搭配吉品養生無毒大蝦製成的「時令鮮蝦彩蔬」，以清新滋味呼應春季的生機。

訪客在品嚐時，還能參與「四季詩籤收集計畫」。今年春天無二會所與詩人Emily Dickinson對話，將「春天獨有的光」印刻於詩籤。當陽光透過日式窗櫺，灑落在玻璃展件與茶席間，訪客在慢下來的時光裡，能真實感受到詩句中所述———那份一年之中其他時節皆不曾出現的光。

「光之器」工藝特展與「春之光」午茶即日起限時開放預約。誠摯邀請您在春節與親友團聚之際走進台北大安區的城市綠洲，在檜木香與玻璃折射的粼粼光影中，品讀一場大正浪漫的春日詩章。