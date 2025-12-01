無人商店偷竊畫面遭外流！女高中生淪網路公審 崩潰走上絕路

韓國一名女高中生在無人商店行竊，事後畫面遭公開，她因承受不住壓力，選擇輕生。（示意圖，翻攝自免費圖庫Unsplash）

韓國忠清南道洪城郡近日傳出一起憾事。一名高二女學生於9月23日凌晨，被家人發現在家中輕生。原本活潑開朗的孩子，為何會做出如此極端的決定？家屬指出，女兒疑似因在無人商店偷取冰淇淋，而該段監視器畫面遭非法外流，她被貼上「小偷」標籤並承受巨大的羞辱與壓力，最終不堪負荷走上絕路。

無人商店物品失竊 業者為找兇手竟外流女學生影像

根據《韓國NGO新聞》報導，家屬提供給警方的資料顯示，事發前，18歲女生曾在學校附近的無人商店拿走5,000韓元（約新台幣106元）的冰淇淋卻未付款。店家從監視器中發現異狀後，將截圖提供給熟識的補習班負責人，並要求協助找人。

然而，補習班負責人並未進行保護處理，反而把未經馬賽克的照片流傳給多名學生，短時間內就在地方學生圈瘋傳，連女學生的哥哥也在群組中看見妹妹的影像，事態急速失控。

女學生生前訴苦曝恐懼

根據家屬與代理律師說法，女學生在事發前一晚，不斷向好友傳訊訴苦，文字中可見她因為影像外流而出現強烈焦慮：「怎麼辦…心臟一直跳」「大家都在背後說我」「在這裡怎麼抬頭做人」「是要跳下去還是用吊的…」，好友們雖極力安撫，但仍無法阻止悲劇發生。

學校紀錄「樂觀、友善」 家屬：孩子被羞辱到窒息

家屬提供的學校生活紀錄上寫著，女學生平時性格開朗、喜歡與同學相處，人緣良好，沒有精神疾病或異常行為紀錄。父親哽咽表示：「孩子承受了難以想像的屈辱和恐懼，我們每天看著她生前最後的訊息，心都碎了。」

無人商店業者、補習班負責人遭家屬提告

女學生家屬控訴，商店業者、補習班負責人違反《個人資料保護法》與《資訊通信網法》，已向洪城警察署提告。警方表示，案件調查已進入最後階段，後續將送交檢方審理。

當地家長與社區居民也紛紛痛批，指無人商店業者與補習班負責人的行為「完全沒有教育意識」，在小地方資訊傳播快，一張未遮臉的照片足以毀掉一個孩子的人生。

家屬：希望沒有下一個孩子因「隱私外流」受到傷害

女學生父親悲痛地說：「我失去了最愛的女兒。希望這件事能讓社會更加重視個資外流與數位暴力，別再有下一個孩子承受同樣的痛苦。」

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

