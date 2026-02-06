無人小貨車「詭異滑動」撞攤販！地瓜球嬤閃不及掛彩 竟是沒拉手煞釀禍

記者林意筑／台中報導

地瓜球攤販遭貨車撞擊。（圖／翻攝畫面）

台中市潭子區昨（5）日傍晚5時許，有名68歲張姓婦人在大富路口擺攤炸地瓜球時，突然有輛小貨車「詭異滑動」，從對向車道緩緩駛來朝她逼近，最終「碰！」一聲，小貨車車頭撞上攤位，害得婦人閃避不及右腳被撞傷，所幸無大礙。事後經了解，原來是貨車駕駛下車買東西時，沒有拉上手煞車，才導致貨車滑行肇事，警方正釐清肇責歸屬。

小貨車駕駛下車時未將手煞車拉起釀禍。（圖／翻攝畫面）

昨日下午5時10分許，46歲王男駕駛小貨車前往大富路一段與大德北路口，將車輛臨停在路邊後下車買東西，因未將手煞車拉起，導致貨車緩緩往前滑動，撞上對向正在炸地瓜球的張女，造成自小貨車車頭及張女的攤車受損。

貨車手煞車未拉起，往前滑動撞上對向的地瓜球攤販。（圖／翻攝畫面）

大雅分局員警依規定到場處置，雙方經檢測無酒精反應，張女右腳擦挫傷，已由家屬送往醫院治療。警方也提醒民眾，開車要注意行車狀況，停車也要遵守相關規定並確認是否停妥，以免發生意外事故。

