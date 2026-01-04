無人店模式經營賭博電玩 警偽裝賭客逮涉2案通緝犯

cnews204260104a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局行政組員警，掌握情資顯示，1名28歲董姓男子，涉嫌在轄內國際路一帶，以經營夾娃娃機店為掩護，內部設置賭博電玩，以骰子跳動後組成花型決定賠率，再利用通訊群組招攬客人消費。桃園警分局表示，昨（3）日員警循線上門查緝。便衣員警先偽裝客人進入店內，當場查獲25歲吳姓男子、30歲周姓男子等2名賭客。清查身分還發現，吳男竟因涉嫌傷害及詐欺案件，已發布通緝中。

廣告 廣告

警方表示，為規避警方查緝，董姓男子還採無人商店經營模式，店內沒有任何服務人員，客人從進門到操作機台對賭都自行處理。董男則利用通訊群組及遠端視訊，掌控現場狀況，若客人贏錢再另行交易。

cnews204260104a04

桃園警分局表示，行政組員與轄區龍安派出所員警，組成專案小組進行監控，掌握董姓男子運營模式完成蒐證後，見時機成熟，昨天循線上門搜索查緝。便衣員警偽裝客人進入店內，當場查獲吳姓、周姓等2名賭客。現場查扣賭博機台及賭資2萬餘元等物，後續將拘提董男到案，全案依法移送偵辦。

桃園警分局表示，將持續查緝掃蕩黃賭毒等違法場所，以淨化轄區治安，保障民眾安全。

照片來源：桃園市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

蛇行隨意變換車道 36歲男涉毒駕起獲依托咪酯煙彈

女子跳車裸奔 情侶為錢吵架40歲婦嚇壞路人

【文章轉載請註明出處】