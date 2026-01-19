無人承認繼承遺產案件數多 近5年逾31億元收歸國有

（中央社記者蘇思云台北19日電）財政部國有財產署今天呼籲，有繼承權者加速承認繼承，以保障權益，統計近5年清理代管遺產賸餘遺產收歸國有的總值高達新台幣31億7291萬元，其中，最大案為2021年有單一個案收歸國有的遺產總值達1.4億元，主因個人名下多筆土地在台北市信義區與文山區。

財政部國有財產署今天舉行例行記者會，國產署指出，如果沒繼承人來申請繼承遺產，遺產可能變成無人管理狀態，有可能產生侵佔、毀損、權利無法實現問題，為避免相關情況，民法有無人承認繼承制度，透過遺產管理代管制度，讓遺產可以完整保存，避免不當流失。

國產署指出，依規定，法院選任的遺產管理人，除自然人如律師外，也可選任公務機關，實務上法院多指定國產署或所屬分署為遺產管理人。不過，遺產管理各項作業繁瑣，也可能碰到「被繼承人遺債大於遺產，涉有訴訟爭執」、「被繼承人之債權債務法律關係複雜，清理困難」及「承辦人力不足」等問題，導致辦理時程長，並須另外委任律師處理法律專業或訴訟事務。

國有財產署進一步表示，歷年來國產署或所屬分署擔任遺產管理人案件已達9130件，截至2025年12月，代管中遺產案件仍有1707件。為加速清理代管遺產未結案件，國產署2018年也訂定4年清理計畫，2022年8月底屆期後，續訂定年度清理計畫。

國產署統計近5年（2021年至2025年）清理結案970案，平均每年清理結案194案，賸餘遺產收歸國有總值達31億7291萬元，包括土地704筆與房屋54棟。

媒體關切近期較大金額結案案件，國產署官員指出，此案為1977年死亡，但處理時程非常長，直到2021年才結案。由於個人所有的土地多位在台北市信義區與文山區，單價較高，結案依照公告現值，收歸國有時土地建物合計金額約1.4億元。

國產署呼籲，依民法第1185條規定，無人承認繼承遺產於公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。國產署代管無人承認繼承的遺產案件，如果繼承人擬承認繼承，務必在法院公告催告所定期限屆滿前承認繼承，否則賸餘遺產將依法收歸國有。（編輯：林家嫻）1150119