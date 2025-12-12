無人植保機成新農力 2025年新規定懸掛「合法代噴 大家安心」旗幟

花蓮無人植保機需求提高，清農返鄉考照協助農業發展（圖片來源：張詠婷提供）

採訪・撰文＝余麗姿

清晨時分，一架無人機飛過水稻田，正在協助農民進行田間預防性噴藥。智慧農業時代來臨，運用科技讓農事朝向更省工、更專業方向發展，花蓮縣引進農用無人植物保護機（植保機），取代人力農藥噴灑，結合農業數據、AI分析等科技應用，打造永續農業；有了植保機，也吸引年輕人返鄉工作，傳承農業並實現地方創生。

無人機的行業應用很多，搭載攝影機就成了空拍機，填裝肥料或農藥就成了植保機。無人機管理機制從2020年3月實施至今，如果農民自己想要使用植保機，必須取得「代噴雙證照」，即交通部民航局核發「遙控無人機專業操作證」，以及農業部「空中施作類別之農藥代噴技術證書」，須參加農業部指定機構（如農藥所）舉辦的訓練課程並通過考證。如果沒有取得證照，可以委託合法業者代噴。

擬申請成立代噴團隊平台 提供宜花東專業服務

2025花蓮食農博覽會「從保種智慧到未來農場」展示無人機科技，黃冶平協助解說植保機的應用。（段歆惟攝）

花蓮縣無人機應用發展協會理事長黃冶平表示，在政府推廣下，植保機考證照愈來愈多，花蓮對植保機的需求也日益增加，花蓮是水稻故鄉，分布瑞穗、玉里與富里，瑞穗還有產文旦，植保機可以協助作物病蟲害防治，噴灑農藥、酵素或肥料，在農業缺工的情況下，植保機代噴農藥前景看好。該協會目前正申請成立代噴團隊平台，希望能為在地農民提供更安全、更專業的代噴服務，並持續推廣正確的飛行觀念。

花蓮縣無人機應用發展協會於2020年成立，創會理事長張詠婷一開始參加農業部與台灣大學合辦「科技農企業經營管理菁英班」時，看到經緯航太的植物保護機展示，並前往嘉義大學參加植保機未來發展的座談會，深覺植保機應用很好，自己開始蒐尋課程，到台北上課，偶然機緣下，培訓教官提到可以到花蓮開班授課，農友們都很認同與支持，於是成立了無人機協會。而她自己也是2020年第一批考照的人員。

農用無人植物保護機幫助農民省工，發展前景看好，有愈來愈多女性取得證照，投入第一線工作。（圖片來源：張詠婷提供）

張詠婷家裡種樹豆，她也和一群志同道合的農友成立「PLAY有機地」，面積約9公頃，由百大青農徐張榮域帶領農友們有機種植，大約2023年開始用植保機取代人工噴灑，由於是有機農業，使用植保機噴灑酵素，作物有小白菜、花椰菜以及栗子南瓜等。以往1甲地人工噴灑的方式，需要2人一起作業，將近一天才能完成，現在只要1人操控植保機，不到半天就噴完。

「合法代噴 大家安心」旗幟上路 操作更安心

植保機帶來便利，但也衍生黑飛、擴散飛行的問題，張詠婷表示，飛植保機除了要有雙證，農業部為維護合法代噴業者權益，杜絕黑飛，以及強化植保機噴灑農藥管理，動植物防疫檢疫署今年初要求業者作業現場，必須懸掛「合法代噴 大家安心」的旗幟。她說，「有雙證照、加入協會、申請縣市靠行、無人機保險、申請空域通過、有防檢署發合法旗幟」，才是一個合法代噴任務。

無人機代噴新規範 ，現場必須懸掛「合法代噴 大家安心」的旗幟，取得合法飛行才安心。（圖片來源：張詠婷提供）

目前農業部有提供「農噴無人機補助」，申辦補助須檢附加入團體證明，補助機型需經農試所性能測定合格，且中國大陸廠牌及中國大陸所生產者，皆不補助。

黃冶平表示，無人機、植保機前景看好，但法規、技術和制度面仍有待克服，目前法規規定，進口超過25公斤的大型無人機（具備載運功能）必須逐台進行檢驗，為協助產業發展，希望法規面可以進一步調整，例如高性能國外機型進口時，可以不用逐台檢驗，改採批次。考照與回訓頻率方面，針對25公斤以上的大型無人機操作者，需要每3年重新參加學科與術科考試，農民認為這種頻率過高，準備考試壓力很大，希望可以放寬至5年，或以研習訓練取代考試，以減輕農民負擔。

審稿編輯：童儀展

