無人機也無法靠近！直升機墜阿蘇火山口 氣候惡劣搜救陷僵局

日本熊本縣阿蘇火山昨(20)日上午發生一起觀光直升機墜毀意外，機上2名台灣旅客和1名日籍飛行員都下落不明，救難人員已證實飛機墜落火山口內。 圖：熊本縣警／提供

[Newtalk新聞] 日本熊本縣阿蘇火山昨(20)日上午發生一起觀光直升機墜毀意外，機上2名台灣旅客和1名日籍飛行員都下落不明，救難人員已證實飛機墜落火山口內。熊本縣警與阿蘇消防今日上午設立指揮中心，原本評估可出動無人機協助搜索，當礙於低溫和濃霧作罷，現在仍在評估救援方案。

綜合日媒報導，阿蘇山在昨日上午驚傳觀光直升機失蹤事件，原本搭載著2名台灣遊客與1名日本機師的直升機，在預計10分鐘的航程中突然與地面失聯。目前救難人員已於昨天下午4點左右在中岳第一火山口內的一處陡峭斜坡上，發現了受損極為嚴重的直升機殘骸，但因為失事地點位於充滿火山氣體的火口內部，加上坡度異常陡峭，搜救隊員難以直接攀降靠近。

今日上午7點30分，熊本縣警與阿蘇消防，在事故現場附近設立臨時指揮中心，計畫重新展開搜救行動。原本搜救單位評估可出動無人機協助搜索，但阿蘇市清晨最低氣溫一度降至攝氏零下4.2度，出現降雪，且濃霧嚴重、能見度低，山口附近的監視器更是呈現霧濛濛「白牆」的狀態，導致無法使用無人機，目前搜救單位正審慎評估其他救援方案。

而對於這起涉及台灣遊客的重大事故，熊本縣知事木村敬表示，自己上週才剛結束台灣出訪行程，對於台灣這位無可取代的重要夥伴發生意外感到萬分心痛，強調搜救隊已經在天亮後全力出動，絕對會努力搜救到最後一刻。

