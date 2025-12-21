無人機也能踢足球！中市運動局力挺新興運動 全國32支隊伍齊聚梧棲區長盃競技

無人機足球結合無人機飛行與足球規則，透過遙控器操作戴有保護網的球型無人機在室內球場進行攻防戰。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

為推動科技教育發展並培育新興運動動能，台中市政府運動局結合地方資源，支持台中市海線觀光發展協會舉辦「一一四年度梧棲區區長盃無人機足球競賽」，二十一日於梧棲區永寧國小活動中心盛大登場。賽事吸引全國各縣市共三十二支隊伍齊聚梧棲，並邀請二０二五年ＦＡＩ上海世界無人機足球錦標賽中華隊國手到場指導，現場球型無人機高速穿梭、攻防節奏緊湊，結合科技與運動的創新賽事，讓家長與觀眾目不轉睛，驚呼連連。

梧棲區區長盃無人機足球競賽」，現場邀請二０二五年ＦＡＩ上海世界無人機足球錦標賽中華隊國手到場指導。（記者陳金龍攝）

運動局表示，無人機足球結合無人機飛行技術與足球競賽規則，選手須操作具保護網的球型無人機，在室內場地進行攻防對戰，將球送入對方球門得分。此項運動不僅考驗操控技巧，更重視團隊默契、戰術運用與電子工程基礎，是近年國際間快速崛起的新興運動項目。運動局全民運動科科長黃湘賓出席開幕典禮，肯定主辦單位長期投入無人機運動推廣，為海線地區注入嶄新的運動能量。

運動局說，此次競賽依馬達型式及參賽年齡分為無刷組、有刷國小組、有刷國中組及有刷混齡組等四大組別，各組限額八隊，來自台北、新北、桃園、新竹、南投、彰化、嘉義、台南、花蓮等縣市的選手齊聚一堂，最小參賽者僅九歲，充分展現無人機足球向下扎根、跨齡參與的發展成果。賽事融入ＳＴＥＡＭ跨域教育理念，讓學生在實作與競賽中培養科技素養、團隊合作與問題解決能力，兼具運動競技與教育意義。