無人機作戰運用區分3層級 國軍強化訓練滿足部隊需求

國防部今天(6日)至立法院外交及國防委員會針對「國軍無人機的運用及籌獲」進行專案報告。國防部指出，無人載具的運用依作戰任務劃分為「聯戰」、「戰術」及「戰鬥」等3個運用層級。在訓練部分，各軍種已成立專長訓練中心，並培訓師資對基層部隊施訓，以滿足各類基層部隊的戰力需求。

立法院外交及國防委員會6日邀請國防部針對「國軍如何構建無人載具部隊、訓練規劃及裝備籌獲」進行報告並備詢。國防部指出，無人載具已被廣泛運用於現代戰爭中，可充分發揮不對稱作戰效益。國軍將以「科技取代人力、火力取代兵力」的原則，朝量大、價廉、可消耗、即偵即攻等方向規劃。

廣告 廣告

國防部說明，國軍無人載具依任務劃分3個層級運用方式，包括「聯戰層級」：長時間、遠航程的聯合海空域偵監、攻擊任務；「戰術層級」：偵蒐及識別敵海上及登陸目標，誘使敵消耗防空武器並協力濱海作戰；「戰鬥層級」：延伸原建置武器警戒距離，進行即時攻擊並縮短作戰反應時間。

在訓練部分，國軍將依部隊類型、裝備型式及任務訂定訓練政策與準則。現行專責無人機訓練的機構計有陸軍、海軍、陸戰及空軍等4個訓練中心，另規劃由基層部隊師資施訓第一、二類監偵型無人機飛行訓練，擴增三軍部隊基礎戰力。作計室次長連志威說：『(原音)採循序漸進、逐步強化方式推展，以培訓人員取得專長證書、強化操作技能、任務規劃、戰術運用及戰力整合等能力，滿足各類型部隊的戰力需求，以因應未來無人載具作戰型態。』

另外，在裝備籌獲部分，國防部於2024年成立「國防創新小組」(DIO)，持續與國內外國防新創廠商交流。而國軍無人載具籌購採「自製優先、軍(商)購為輔」為原則，藉由國外現貨市場多元的途徑採購，以縮短籌獲期程，加速提升戰力。

國防部表示，國軍依「聯合戰力規劃要項」及「五年兵力整建計畫」，已逐年獲得監偵型、攻擊型等各類無人機，未來將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟、硬體技術發展，建立國內自主研發及產製量能，達成國防與經濟雙贏目標。