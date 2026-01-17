無人機侵入東沙島領空 共軍南部戰區宣稱「合法的飛行訓練」

國防部今（17日）凌晨偵獲1架中共監偵無人機進入東沙島領空。(路透社)

國防部指出，今（17日）凌晨偵獲1架中共監偵無人機進入東沙島領空，經廣播警告後脫離。中國解放軍南部戰區傍晚則宣稱，「進行正常飛行訓練，完全正當合法」。

國防部透過新聞稿說明，今（17日）凌晨偵獲1架共軍監偵無人機，進入台灣西南空域活動，並於凌晨5時41分接近東沙，國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。幾分鐘後，中共無人機於凌晨5時44分，進入東沙島領空，高度位於守軍防空武器射程外，經國際頻道廣播警告，於凌晨5時48分脫離。

對此，中國解放軍南部戰區新聞發言人田軍里今（17日）傍晚宣稱，南部戰區組織無人機於「中國東沙島」附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法。國防部則認為，共軍「高度挑釁、不負責任」的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反《國際法》規範，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

另外，日前也發現中共海警接近東沙島。海巡署東南沙分署於14日偵獲中共海警艦位於東沙島限制水域外，並依其航向研判可能航入我國限制水域，因此調派「雲林艦」及「高雄艦」全程監控、強勢驅離。





