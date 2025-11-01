無人機侵擾 柏林機場一度暫停航班運作

記者賴名倫／綜合報導

「德國之聲」（DW）報導，位於德國首都柏林東南郊的布蘭登堡國際機場，於10月31日晚間因不明無人機入侵空域，因此暫停航班起降近2個小時，並有多個航班被迫轉降；而這也是近期包括丹麥、立陶宛等歐洲國家遭遇騷擾的最新相關事件。

布蘭登堡國際機場發言人表示，目擊者於當地時間10月31日晚間8時左右向機場發出通報，指稱有1架不明無人機侵入機場北跑道周邊空域，趕抵現場的警員也目視發現無人機出沒；因此機場隨後也於晚間8時至22時左右，宣布關閉跑道起降；除導致原定飛往瑞士巴賽爾、挪威奧斯陸與西班牙巴塞隆納的班機因此延誤，還有多架航班臨時被迫轉降其他鄰近機場，柏林當局也決定放寬夜間航班禁飛規定，藉此降低航班營運影響。

報導指出，儘管布蘭登堡國際機場稍後已恢復航班起降，但今年以來，德國已有多座機場與機敏軍事設施多次遭無人機騷擾，凸顯威脅日益嚴重；包括位於德國南部的慕尼黑機場，10月也曾2度因目擊無人機而暫停航班起降，影響數千名旅客行程；而丹麥、挪威、波蘭與立陶宛等國，也自9月以來，先後傳出機場遭無人機或氣球入侵事件；儘管各國多將矛頭指向俄羅斯，認為其在幕後涉嫌操控，但莫斯科當局迄今堅持否認相關指控。

鑑於事態嚴重，德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）也發表談話，呼籲各單位合作研擬具體作為，透過提高偵測效能，視狀況研擬反制無人機作為，建構「抵禦混合戰威脅的新對策」。

柏林近郊布蘭登堡國際機場，於10月31日晚間遭無人機侵入而暫停起降，凸顯德國面臨混合戰威脅。圖為該機場一景。（達志影像／美聯社資料照片）