無人機俯瞰101？事實查核中心：中共演習心戰目的

記者李鴻典／台北報導

TFC台灣事實查核中心今（1）天發表文章《中共「無人機俯瞰101」？ 專家判讀：可能長焦遠距拍攝或加工》，查核中心採訪軍事專家、航拍判讀專家、無人機業者指出，利用遠距離的長焦鏡頭在外海可以拍出中共釋放的影片視角，但誇大宣傳無人機「俯瞰台北」，也是這次中共演習的心戰目的。

查核中心製圖指出，中共解放軍公布「台北101照」是淡水河口往陸地方向拍攝。（圖／翻攝自查核中心網站）

台灣事實查核中心撰文提到，中共解放軍「正義使命-2025」環台軍演已經結束，一段無人機俯瞰台北101影像引起社群熱議。社群和部分媒體宣稱「無人機俯瞰台北101」、「無人機飛越台灣上空」、「共軍飛行員稱隨時到台北」等，引發外界聯想解放軍無人機已逼近台北上空。

台灣事實查核中心表示，追究源頭可發現，這些影像最早來自中國解放軍官方微博帳號「中國軍號」影片，聲稱解放軍無人機俯瞰台北101大樓；接著中國官媒《央視新聞》、「解放軍東部戰區」都有發布相同影片。

台灣事實查核中心說，中共官媒齊聲強調「無人機俯瞰台北101」，但國防部闢謠稱是認知作戰，強調沒有無人機進入台灣領空。

查核中心採訪軍事專家、航拍判讀專家、無人機業者指出，利用遠距離的長焦鏡頭在外海可以拍出中共釋放的影片視角，但誇大宣傳無人機「俯瞰台北」，也是這次中共演習的心戰目的。

▋中共「101大樓」影片，拍攝角度來自淡水河口

航照判讀專家黃同弘協助檢視發現，照片是由淡水河口往陸地方向拍攝。照片中可以依序清楚看到，興建中的淡江大橋、觀音山、重陽橋（雙塔柱形斜張橋），以及遠方的台北101大樓。

中共公布畫面的視角不高，是採「低空拍攝」，研判不會超過2000公尺。實際拍攝地點則取決於機器偵照能力，從河口以外到附近海面都有可能，如果設備解析度夠好，遠到海峽中線也能拍到類似畫面。

▋畫面並非來自碧山巖視角

中共公布影片之初，有部分網友認為是來自碧山巖方向的拍攝角度。不過比對碧山巖此地照片、影像，從這個角度無法拍進淡水河，101大樓左側建築與中共發佈的影片不同，建築背後山勢也不相同，可以排除來自碧山巖拍攝的可能性。

▋中共影片可能來自遠距離拍攝

國防部強調，沒有中共大型無人機進入台灣24海里。但共軍或海警船隻曾進入24海里內，不排除在船上拍攝畫面的可能性。共軍可能藉此營造「逼近台灣」的視覺效果，以達到認知作戰目的。

退役空軍上校、F-16戰機教官黃揚德表示，以現在的技術能力，中共無人機不必飛抵台灣，在距陸地30海里處就可拍到類似畫面。黃揚德分析，中共影片並非拍到什麼軍事設施，對台灣並無威脅性，而且很有可能是在遠方拍攝，卻宣稱「俯瞰101」，這其實是進行威嚇性的心戰。

無人機業者指出，中共影像呈現近似地面視角的「平視」構圖，缺乏高空拍攝應有的高度落差與地面透視感。

此種視覺效果，更符合光學上的「長焦壓縮效應」特徵，即在極遠距離使用高倍率鏡頭拍攝時，前後景深被大幅壓縮，使背景的101大樓與前景的淡江大橋在畫面中彷彿緊鄰重疊，產生距離被拉近的錯覺。

▋「101影片」比例與動態異常，不排除加工變造

國防院副研究員舒孝煌指出，照片解析度不高，難以精確判斷拍攝方式，在淡水河口以小型空拍機，或從24海浬外距離取景，理論上都可能「拍到畫面」，但中共公布影像有兩個疑問，有可能有經過加工變造。

第一，淡江大橋與台北101在畫面中的比例明顯不合理，顯示畫面可能經過裁切或拼貼處理。以實際地理條件而言，若能清楚拍到淡江大橋，正常情況下台北101應該會很小，不太可能如中共影片明顯，懷疑影像遭到變造。

第二。若是飛機或無人機在飛行中拍攝，背景物體應隨飛行速度產生明顯位移；但網傳影片中背景幾乎靜止，反而出現不自然的晃動，這並非真實飛行運鏡。

國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院副教授許志仲表示，透過AI偵測工具檢測發現，網傳影片、照片，有近7成機率是偽造的。

