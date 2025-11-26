無人機假徵才亂象！女子揭公司職訓「上課賺補助」 內行曝：行之有年

一位女子揭露無人機公司徵才亂象，質疑這些公司根本只是釣肥羊去職訓賺補助。（示意圖／資料照）

為了幫助待業民眾求職，政府推出許多職訓課程。一位女子近日發現，人力銀行很多公司不是真的在徵才，而是「釣肥羊去上課賺補助」，尤其無人機培訓方面，很多公司收到履歷後，只會要求求職者去上職訓課、考照，但根本不在乎求職者是否真的考到證照，讓女子忍不住質疑，「到底是徵才還是做直銷？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她是一位擁有專業操作證的「第一視角無人機」飛手，最近上網查詢職缺時發現，很多公司、機構都在「釣肥羊去上課賺補助」，尤其是無人機培訓方面，很多公司在求職網站公告職缺，求職者一投履歷，公司就回覆「加 LINE了解詳情」要人家去上課，課程規定了出勤率，只要求職者想放棄或是出勤低於標準，就會被威脅「政府補助沒上要賠錢喔」。

原PO指出，就算求職者最後順利考到證照，也只是一張基本級、根本沒差的證照，因為很多公司要求的是擁有專業高級證照的人才，「基本級對他們來說就是，『喔，你會把無人機打開喔？那又怎樣？』」；原PO提到，過去這些公司還會先假裝面試再介紹培訓課程，現在卻是完全不演了，直接要人加LINE去上課，讓她忍不住質疑，「到底是徵才還是做直銷？」

原PO分享，她自己也曾收到某公司的教練面試邀約，人資一開始就要她使用私人的專業無人機進行教學，對象卻是「完全沒碰過無人機」的0 基礎新手，直到原PO強調新手不適合，人資才說公司會提供練習機，學生數量更高達20人以上，讓她相當傻眼。

對此，許多網友紛紛回應，「好可怕，原來一堆無人機飛手職缺，是要領政府補助款啊」、「這件事已經行之有年了，產業新尖兵也幾乎都是這樣的套路」、「政府不管嗎？」、「我遇到兩個，一個是賣保險、一個是網頁工程師，都是叫你上課，但沒有實質說工作錄取與否」、「難怪最近常常看到這種職缺」。

