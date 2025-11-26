無人機假徵才亂象！女子揭公司職訓「上課賺補助」 內行曝：行之有年
為了幫助待業民眾求職，政府推出許多職訓課程。一位女子近日發現，人力銀行很多公司不是真的在徵才，而是「釣肥羊去上課賺補助」，尤其無人機培訓方面，很多公司收到履歷後，只會要求求職者去上職訓課、考照，但根本不在乎求職者是否真的考到證照，讓女子忍不住質疑，「到底是徵才還是做直銷？」，貼文曝光後引發熱議。
原PO在Dcard發文表示，她是一位擁有專業操作證的「第一視角無人機」飛手，最近上網查詢職缺時發現，很多公司、機構都在「釣肥羊去上課賺補助」，尤其是無人機培訓方面，很多公司在求職網站公告職缺，求職者一投履歷，公司就回覆「加 LINE了解詳情」要人家去上課，課程規定了出勤率，只要求職者想放棄或是出勤低於標準，就會被威脅「政府補助沒上要賠錢喔」。
原PO指出，就算求職者最後順利考到證照，也只是一張基本級、根本沒差的證照，因為很多公司要求的是擁有專業高級證照的人才，「基本級對他們來說就是，『喔，你會把無人機打開喔？那又怎樣？』」；原PO提到，過去這些公司還會先假裝面試再介紹培訓課程，現在卻是完全不演了，直接要人加LINE去上課，讓她忍不住質疑，「到底是徵才還是做直銷？」
原PO分享，她自己也曾收到某公司的教練面試邀約，人資一開始就要她使用私人的專業無人機進行教學，對象卻是「完全沒碰過無人機」的0 基礎新手，直到原PO強調新手不適合，人資才說公司會提供練習機，學生數量更高達20人以上，讓她相當傻眼。
對此，許多網友紛紛回應，「好可怕，原來一堆無人機飛手職缺，是要領政府補助款啊」、「這件事已經行之有年了，產業新尖兵也幾乎都是這樣的套路」、「政府不管嗎？」、「我遇到兩個，一個是賣保險、一個是網頁工程師，都是叫你上課，但沒有實質說工作錄取與否」、「難怪最近常常看到這種職缺」。
更多中時新聞網報導
衝擊千家醫美診所 學會盼暫緩
中職》黃子鵬披69號戰袍 駕鷹返鄉
JLPGA》最強新人首冠 吳佳晏大王製紙賽封后
其他人也在看
李多慧「徵員工」條件曝光！月薪4萬起＋機票補助3萬 生日禮1萬
韓籍啦啦隊女神李多慧，來台3年人氣持續攀升，不僅跨足節目及電影，YT頻道日前突破百萬訂閱，隨著工作量遽增，她的製作團隊宣布正式擴編，徵才內容祭出超有誠意的福利制度，讓許多人想前往面試，希望能跟李多慧變成工作夥伴。中時新聞網 ・ 7 小時前
近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好
主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...聯合新聞網 ・ 15 小時前
樹大招風？直擊咖啡殺手中國瑞幸咖啡台灣首店拉下鐵門
在中國打趴全球咖啡店龍頭星巴克（Starbucks）中國瑞幸咖啡（LuckinCoffee）傳出12月將來台插旗，首家店落腳台北市南京東路三段222號，緊鄰星巴克，引發網路激烈討論，有網友甚至示警，瑞幸咖啡強制消費者下載APP點餐，收集個資，恐陷國安疑慮。自由時報 ・ 5 小時前
有領這麼多嗎？全台最新員工薪資中位數達54.6萬 近七成員工低於平均
[Newtalk新聞] 行政院主計總處周二（25 日）公布 2024 年工業及服務業受雇員工薪資統計結果，雖全體雇員平均薪資有所上漲，但仍有近七成民眾的年薪低於全體平均，創下歷年第二高紀錄。針對大量雇員無法領取平均薪資的問題，主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，可能與高薪群體拉高了平均數有關。 據主計總處最新調查結果顯示，去年全台受雇員工薪資的中位數為 54.6 萬元新台幣、平均總薪資 73.2 萬元，換算月薪為每個月 6.1 萬元，年增 4.03%。不過，全國約 68.75% 的雇員全年總薪資卻低於平均薪資，為開始統計以來第二高，僅低於 2022 年時的 68.91%。 譚文玲指出，高薪群體數據拉高了整體薪資平均數，導致更高比例的民眾被劃歸於「低於平均數」的群體。譚文玲表示，2024 年雇員薪資中位數、平均數的年增幅都比往年更亮眼，推測與基期影響、人工智慧（AI）產業快速發展等原因有關。 若以行業進行類比，具備寡佔性質的金融與保險業、電力與燃氣供應業等，皆擁有較高的中位數薪資，前者薪資中位數為 110.6 萬元；後者為 109.1 萬元。另外，雖然製造業薪資中位數僅為 57 萬元，但新頭殼 ・ 7 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 11 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 8 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 6 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 10 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 6 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 14 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 4 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 11 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前