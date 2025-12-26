「無人機偏鄉送餐只要20分鐘」五槳機可載5公斤 專家：低空經濟時代來臨
無人機技術正快速發展成為物流運輸的新選擇，特別是在偏鄉地區的應用前景廣闊。目前台灣已有無人機公司進行送餐、送藥及醫療物資運送的測試，並在偏鄉地區展開物流運送計畫。專家指出，無人機具有高度自動化特性，可載重約5公斤、飛行時間約20分鐘，適合在市區間穿梭。然而，要將無人機物流推向商業化，仍需克服飛航安全、法規修訂等多項挑戰。
無人機公司已開發出能夠自動運送餐點的系統，機械手臂將餐點放入無人機置物平台後，由人員手動控制沿著設定航路飛行，將餐點送達消費者手中。無人機公司執行長許新勝表示，現行法規要求必須保持高度自動化，同時仍需人員在旁監控。他強調，飛行器的穩定性和可靠度在不同應用場景有不同要求，尤其送餐服務需要長時間在人群上空飛行，因此必須進行嚴格驗證。
這種六槳機型無人機不僅能運送餐點，也能載運包裹，最大載重約5公斤，飛行時間約20分鐘，體積小巧適合在市區穿梭。低空經濟是指在1000公尺以下空域的商業應用模式，目前無人機已在農業領域應用，包括噴灑農藥、搭配紅外線攝影分析種植環境等，下一階段將朝向運輸及物流消費發展。許新勝指出，第一階段已在偏鄉配合交通部運研所完成多項驗證計畫，下一階段將尋找客戶，從部落擴展到市區。
交通部運輸研究所自2020年開始推動「無人機偏鄉物流運送計畫」，運送路線包括「屏東東港到小琉球」、「新竹尖石郵局到新光國小」等偏鄉或離島地區，以解決人力不足和提升運送效率的問題。立委洪孟楷表示，由於缺工問題嚴重，特別是偏鄉地區配送員極為缺乏，若能以低空經濟協助偏鄉物流運輸發展將是有益的。
從需求面來看，台灣超過65個偏鄉地區若以每位物流人員薪資36000元估算，每年產值可達1400萬元。中經院助研究員王國臣認為，這一領域預計到2030年將持續成長，但也面臨無人機可能造成飛航干擾的問題，中國已開始針對「黑飛」現象進行取締。
無人機應用於物流與交通屬於空中運輸範疇，各國都有相關投入。日本成立空中運輸組織進行開發測試，包括大型無人機載具製造及飛行空域安全性考量。而台灣在無人機物流方面的特殊需求，如貨物運輸、飛行路徑、安全規範等，都還需要詳細的立法或法規修訂，包括都會區管理制度、禁飛區規定、航空器資安、飛安疑慮及專責監管單位等。洪孟楷建議參考美國洛杉磯、舊金山等地的法規和技術規定，作為立法參考，同時檢視民航局是否能朝這方向進行法規鬆綁。
