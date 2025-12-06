無人機入侵法核潛艦基地 引國安隱憂

記者賴名倫／綜合報導

法國新聞網站「France24」報導，法國西部菲尼斯泰爾省（Finistère）朗格島基地，於4日晚間發現5架小型無人機闖入空域，儘管衛哨官兵使用干擾槍進行反制並展開搜索；但鑑於當地是核動力潛艦關鍵駐地，也引發各界對重要關鍵基礎設施與國安隱憂。

朗格島基地於當地時間晚間19時30分左右，發現約5架小型無人機闖入基地上空，衛哨官兵一度對空射擊，隨後並展開搜索行動，儘管法國海軍澄清官兵僅使用無人機干擾槍而未動用實彈，事件也並未造成任何損失；但因當地是法國海軍4艘凱旋級核動力彈道飛彈潛艦─「凱旋號」（S616）、「大膽號」（S617）、「警惕號」（S618）與「恐怖號」（S619）駐地，堪稱是法國戰略核嚇阻戰力核心，也引發各界高度關注。

報導指出，目前法軍與海防單位已展開調查，尚未發現無人機殘骸與可疑人士，但相關單位發言人強調，無人機侵擾的幕後動機在於引發民眾恐慌，因此將持續監控相關、防範類似行動。

報導還說，該基地鄰近區域並非首度出現無人機，此前曾有1架無人機於11月17日至18日間，飛越當地的克羅宗（Crozon）半島；由於歐洲多國數月以來，頻繁傳出不明無人機出沒機場、軍事基地和關鍵基礎設施，因此各方均將幕後黑手指向俄羅斯所為，並表明將積極調整防禦策略，加強肆應「混合戰」威脅。