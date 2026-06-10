無人機削弱大國優勢！中國重估攻台勝算 荷將領：2週沒打贏恐陷僵局
美國與俄羅斯分別被視為全球第一、第二軍事強權，卻在伊朗與烏克蘭戰場陷入僵局。專家指出，無人機與低成本精準飛彈，正縮小中小國家與大國之間的軍力差距。面對這股趨勢，中國正密切研究俄烏與美伊戰爭經驗，評估武統台灣成本與勝算。多國學者與將領則強調，小國必須先自助，其他國家才願意伸出援手，而大國一旦在2週內無法取得成功，往往會陷入僵局。
華爾街日報報導，美國總統川普去年上任後，就推動一種「強權即公理」的世界觀，試圖以美國勢力為核心重塑國際秩序，而這種概念其實與俄羅斯或中國並沒有太大不同。這讓未來似乎正如古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）的名言，「強者為所欲為，弱者只能逆來順受。」
正值川普因為想奪取丹麥格陵蘭島（Greenland）而與歐洲爆發激烈爭執之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在今年1月達沃斯（Davos）國際會議上的演說中，也特別引用了這句話，而在會場引起不小震撼。
但現在看來，強者其實也沒辦法真的做到想做什麼就做什麼，而弱者也沒有像原本許多人認為的那樣弱。
以美國來說，雖然在伊朗戰爭中殲滅了大批德黑蘭高層領導人，但仍未能對伊朗這樣的中等強權國家取得戰略性勝利。伊朗神權體制依然穩固掌權、還能向以色列與波灣國家發射飛彈的能力；而美國這邊沒簽訂任何滿意的協議，還耗費了許多關鍵武器。
至於俄羅斯總統普丁，本來宣稱可以迅速拿下烏克蘭，但自2022年2月全面入侵烏克蘭後，現在已邁入第5年。而且川普一年多前就切斷美國對烏援助，還在去年8月的阿拉斯加峰會上，跟普丁達成共識，透過外交施壓基輔放棄頓內茨克（Donetsk）地區。即便如此，烏克蘭仍於今年成功扭轉戰局，不僅守住前線，還深入打擊俄羅斯腹地。
整體來看，被視為全球第一強的美軍，和在俄烏戰爭爆發前被視為全球第二強的俄軍，在他們發動的戰爭中，都陷入了僵局。
中國緊盯無人機改寫攻台趨勢 荷將領：2週沒打贏就陷僵局
這些發展顯示，隨著俄烏戰爭催生的無人機作戰革命，和伊朗成功建立成本相對低廉的高精度遠程彈道飛彈庫，已部分抵銷美國在空中作戰、情報蒐集與偵察能力上的巨大優勢。也就是說，靠著科技進步，小國已大幅拉近跟大國之間的差距，而那些大國在武裝力量上花的可是數千億美元。
這種差距縮小，也讓大國開始思考單靠軍事力量能達到什麼樣的效果。而中國就正在密切關注這些趨勢，思考自己是否有能力、或者是否應該對台灣採取行動。
中國國防部安全合作中心前主任、現任北京清華大學資深研究員周波表示，中國應該將俄烏戰爭和美伊戰爭視為借鏡。他說，「中國是全球最大的無人機生產國，但說實話，我們並不知道該如何在軍事上運用它們。」並補充，「只有那些真正把無人機投入戰場使用過的國家，才能告訴你它們究竟有多有效。」他表示，中國應該邀請俄羅斯專家分享無人機作戰的經驗與技術。
荷蘭國防參謀長艾謝斯海姆（Onno Eichelsheim）也表示，在現代世界裡，單靠武力已無法達成政權更替，「即使擁有再強大的軍事能力，要征服這樣的國家幾乎是不可能的，無論是美國對伊朗，還是俄羅斯對烏克蘭都是如此。」並強調，「而且如果你無法在最初2週內取得成功，局勢最後往往就會陷入僵局，而這種僵局非常難以突破。如果你想達成某個目標，就必須非常、非常快速地做到。」
強者真能為所欲為？義大利防長：人民願意抵抗就無法被征服
義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在接受訪問時表示，相對較弱小的國家能在戰爭中撐多久，「取決於一個國家是否具備韌性，以及人民是否有抵抗意志。當一個國家的人民準備好戰鬥時，要征服這個國家是不可能的，即便雙方實力懸殊，就像俄羅斯與烏克蘭那樣，甚至像美國與伊朗之間差距更大的情況也是如此。」他說，就連以色列也是如此，「以色列跟哈瑪斯之間的戰爭，實際上不過就是一座城市，但（以軍）到現在都還沒成功。」
曾擔任新加坡駐聯合國大使的新加坡學者考西坎（Bilahari Kausikan）認為，如果弱者只能聽天由命、逆來順受、任人宰割的話，那像新加坡這樣的小國早就沒了，「所有國家其實都有自己的能動性（agency），即使身處非常艱難的處境也是如此。但你是否有足夠的智慧去認識到自己擁有這種能動性，以及是否有能力把它發揮出來，那又是另一回事了。」
台灣能否抵禦中國侵略？新加坡前大使：先自救才有人願意幫
不過，考西坎指出，與烏克蘭和伊朗不同，台灣未必有意願去發揮這種能動性，因為中國在消磨台灣民眾抗中決心的行動上，越來越成功。
台灣由國民黨領導的立法院於今年5月否決了政府提出的擴軍方案，改為通過規模小得多、總額250億美元的特別軍事支出方案，而其中被刪減的項目，包括國產無人機和不對稱作戰能力的相關預算。
考西坎表示，他一直告訴他的台灣朋友，台灣從烏克蘭戰爭中的一堂課，與其說民主國家會幫助其他民主國家，不如說是，「烏克蘭人先幫助自己，其他人才願意幫助他們。」
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