無人機助反攻 海地安全部隊展開大規模反黑幫行動
海地國家警察(Haitian National Police)17日向法新社表示，海地安全部隊正在幫派控制的地區進行大規模行動，其中一次襲擊的目標是一名主要幫派核心人物的住所。
國家警察的通訊官員表示，在首都太子港(Port-au-Prince)，無人機攻擊的目標是綽號「烤肉」的謝里齊耶(Jimmy Cherizier)的住所之一。謝里齊耶是犯罪黑幫聯盟「共生」(Viv Ansanm)的領導人。
國家警察發言人勒黑布赫斯(Frantz Lerebours)告訴法新社：「針對性的行動讓我們摧毀了他的房子，將他的組織重返該地區的的可能性最小化。」
美洲最貧窮的國家海地已經9年沒有舉行選舉，飽受政治動盪和猖獗的幫派暴力困擾。
根據聯合國的評估，幫派控制著首都太子港約90%的地區，他們經常犯下謀殺、強姦、搶劫和綁架等罪行。
在國際反黑幫部隊和一家私人安全公司的支援下，海地警方在太子港市中心進行日常行動。
法新社一名現場記者報導，當天整天都能聽到無人機爆炸聲。
海地警方表示，他們希望透過自去年12月底以來展開的一系列「密集行動」，「在短期內重新恢復對首都的掌控」。
勒黑布赫說：「我們正努力恢復公共秩序。我們正在這些區域進行安全巡邏，這在過去幾年裡是無法實現的。」
140萬人流離失所
海地的安全局勢自2024年初以來持續惡化，時任總理亨利(Ariel Henry)當時被武裝犯罪組織趕下台。
已有18個國家承諾向這支取代聯合國多國任務部隊的反黑幫單位提供安全部隊。
美洲國家組織(Organization of American States, OAS)秘書長拉姆丁(Albert Ramdin)在去年12月中旬證實，這支部隊將由多達5,500名士兵組成。
拉姆丁表示，如果一切照計畫進行，新的多國部隊首批兵力將於4月1日前部署完畢，屆時聯合國支持辦公室也將成立。
根據聯合國兒童基金會(UNICEF)一份最近的報告，海地境內有約140萬人因為首都的暴力事件而流離失所，佔該國總人口超過10%。
該數字包含超過74萬名兒童。
根據估計，有570萬人面臨嚴重的糧食不安全問題，其中包括120萬名5歲以下兒童。
海地目前由過渡當局治理，過渡當局已宣布，將在今年(2026年)夏季舉行國會和總統選舉。
其他人也在看
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 201
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 86
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 229
作家揭關鍵：民進黨若派去選台北市長戰蔣萬安是害「她」，也是害賴政府
布局2026縣市長選戰，民進黨在台北市人選仍未浮上檯面引發關注，包括前內政部長林右昌、行政院副院長鄭麗君等，都被外界視為可能人選；作家顏擇雅今（18）天直言，鄭麗君是賴政府相當難得的資產。要她選北市長是害她，也是害賴政府。民進黨派去選北市長人選誰都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 25
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 167
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 16 小時前 ・ 35
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 64
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 234
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
傳政院兩大咖將「御駕親征」！連任之路荊棘滿布？蔣萬安回應曝
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽昨（16）日表示，民進黨徵召行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君競選台北市長的可能性提升中，藍營應審慎應戰。對此，台北市長蔣萬安今（17）日回應，「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政」。民視 ・ 18 小時前 ・ 48
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 1 天前 ・ 11
獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將交棒
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
三寶日常？77歲嬤無照鬼切大迴轉挨撞「起身秒閃人」…下場慘了
台中一名77歲簡姓老婦，日前無照騎機車外出買早餐，為了貪圖方便竟從路邊鬼切大迴轉，被綠燈起步的轎車撞個正著慘摔，結果簡婦擔心被抓包無照，竟趁亂騎車逃跑。事後警方循線通知簡婦到案，這下婦人除了無照，還得再吞一張肇逃罰單，荷包大失血。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
曾預言柯文哲沒總統命！命理師曝黃國昌「沒將星相」選情不妙
政治中心／綜合報導曾經預言前台北市長柯文哲"沒有總統命"，而引發廣大討論的命理師周映君，最近再點民眾黨主席黃國昌，並從面相角度分析，認為「不具將星相」，恐怕選不上新北市長。巧合的是，黃國昌的研究室，恰巧和三位已通過縣市長初選的民進黨立委都在中興大樓11樓，這裡也被稱為另類的風水寶地。立法院有113名立委，每個人都有專屬研究室，分散在三棟建築，但一直有風水之說。民視記者林彥君：「2026地方選舉，民進黨的人選已經陸續底定了，但是外界也發現，像是陳亭妃賴瑞隆以及王美惠，就在同一層樓的辦公室，也就是立法院中興大樓的11樓，另外像是民眾黨主席黃國昌，他也在同一層辦公室，因此這裡也被外界說，是另類的風水寶地。」可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地。（圖／民視新聞）可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地，可不是風穴來風。因為過去包許淑華、周春米、高虹安、以及蔣萬安，2022年當選後，他們的辦公室成了其他委員眼中的大熱門。台南市長參選人（民）陳亭妃：「真的嗎這麼剛好，也很謝謝，如果這是風水寶地的話，那就很謝謝這個風水寶地了。」2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，不過辦公室風水再旺，關鍵的恐怕還是在個人條件，因為有命理老師從面相分析，認為同樣坐鎮中興大樓11樓的民眾黨主席黃國昌，想選新北市長選運不樂觀。2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，辦公室也在風水寶地11樓。（圖／民視新聞）命理老師周映君：「沒辦法真的沒辦法，因為我第一點來看他的相，根本就不像一個掌控者有將星的相，如果在相上面來講，他就是不是好相啦，你不要跟他相處，你跟他相處，不管是當朋友還是仇人，你都是很可怕。」雖然命理老師不假思索的說，無法度，金價無法度！面對2026大選即將到來，各個參選人靠地方經營、靠端政策，風水命相也成討論話題。原文出處：曾預言柯文哲沒總統命！命理師曝黃國昌「沒將星相」選情不妙 更多民視新聞報導台灣模式獲美支持！台美關稅15%不疊加 賴總統曝全程緊盯「都沒睡覺」快闢謠！「台灣需投資美國5000億美元」是錯誤說法 中經院院長澄清了台美關稅拍板！工總肯定談判團隊努力 提「兩擔憂」籲政府留意民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？
2026九合一大選，民進黨提名步調穩健、策略明確，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多處人選未定，讓黨內及基層憂心。有藍營人士認為，至今仍未見黨中央的提名魄力及整合能力，真以為新北、台中都是囊中物？新北、台中若輸掉任何一席，全黨將面臨滅頂之災。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 8
中國臉都綠了！見台美簽關稅協議氣炸 嗆「後果自負」遭外交部打臉
即時中心／高睿鴻報導歷經多個月辛苦談判，台美關稅協議昨（16）日終於出爐，讓國內許多產業鬆了一口氣，內容也充滿亮點；例如稅率，由一開始美方「開價」的32%，腰斬至比照日本及韓國的15%，不僅如此，半導體、半導體衍生品、汽車零組件或木材家具等多項關鍵產品，也獲得「232關稅最優惠待遇」。豈料，眼見台美達成協議、台灣還獲得15%稅率，身背47%稅率的中國相當不滿、憤怒開嗆；對此，我國外交部也強硬回擊了。民視 ・ 23 小時前 ・ 20
向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4
低價粕油冒充頂級橄欖油 食藥署：下架送辦
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
台灣拿下全球首張232關稅優惠門票 韓企焦慮：1%差距就傷數千億
台美關稅談判拍板，在232條款的…民報 ・ 22 小時前 ・ 8