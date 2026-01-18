無人機助反攻 海地安全部隊展開大規模反黑幫行動

海地國家警察(Haitian National Police)17日向法新社表示，海地安全部隊正在幫派控制的地區進行大規模行動，其中一次襲擊的目標是一名主要幫派核心人物的住所。

國家警察的通訊官員表示，在首都太子港(Port-au-Prince)，無人機攻擊的目標是綽號「烤肉」的謝里齊耶(Jimmy Cherizier)的住所之一。謝里齊耶是犯罪黑幫聯盟「共生」(Viv Ansanm)的領導人。

國家警察發言人勒黑布赫斯(Frantz Lerebours)告訴法新社：「針對性的行動讓我們摧毀了他的房子，將他的組織重返該地區的的可能性最小化。」

美洲最貧窮的國家海地已經9年沒有舉行選舉，飽受政治動盪和猖獗的幫派暴力困擾。

根據聯合國的評估，幫派控制著首都太子港約90%的地區，他們經常犯下謀殺、強姦、搶劫和綁架等罪行。

在國際反黑幫部隊和一家私人安全公司的支援下，海地警方在太子港市中心進行日常行動。

法新社一名現場記者報導，當天整天都能聽到無人機爆炸聲。

海地警方表示，他們希望透過自去年12月底以來展開的一系列「密集行動」，「在短期內重新恢復對首都的掌控」。

勒黑布赫說：「我們正努力恢復公共秩序。我們正在這些區域進行安全巡邏，這在過去幾年裡是無法實現的。」

140萬人流離失所

海地的安全局勢自2024年初以來持續惡化，時任總理亨利(Ariel Henry)當時被武裝犯罪組織趕下台。

已有18個國家承諾向這支取代聯合國多國任務部隊的反黑幫單位提供安全部隊。

美洲國家組織(Organization of American States, OAS)秘書長拉姆丁(Albert Ramdin)在去年12月中旬證實，這支部隊將由多達5,500名士兵組成。

拉姆丁表示，如果一切照計畫進行，新的多國部隊首批兵力將於4月1日前部署完畢，屆時聯合國支持辦公室也將成立。

根據聯合國兒童基金會(UNICEF)一份最近的報告，海地境內有約140萬人因為首都的暴力事件而流離失所，佔該國總人口超過10%。

該數字包含超過74萬名兒童。

根據估計，有570萬人面臨嚴重的糧食不安全問題，其中包括120萬名5歲以下兒童。

海地目前由過渡當局治理，過渡當局已宣布，將在今年(2026年)夏季舉行國會和總統選舉。