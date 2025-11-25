無人機反制手段多樣！前飛指部處長曝1關鍵技術：若無兼具4條件難成防禦主力

近年無人機迅速發展，軍方也不斷購入各式無人機，不過對於無人機反制仍相對薄弱，前參謀本部飛彈指揮部上校計畫處長、國工會評鑑中心委員周宇平指出，在無人機反制選項中，只有干擾阻斷真正經得起戰場考驗，在無人機威脅持續升級、蜂群戰術快速普及的今天，任何反制技術若無法兼具「安全性、可控性、可預期性、戰場成熟度」四大條件，都難以成為真正可投入防禦的主力。



周宇平指出，在現今眾多射頻機型反制選項之中，唯有干擾阻斷真正經得起戰場考驗，隨著無人機大量投入商業、公共安全甚至直接進入現代作戰環境，「反制無人機」能力已成為各國國防、警政與重要基礎設施保護最迫切的技術課題。市面上雖擁有從軟殺到硬殺的各式方案，但在不同威脅場景下的真正效能、可控性與安全性差異巨大，甚至不乏「技術外觀看似前沿、實戰卻難以發揮」的迷思。



周宇平提到，反制無人機手段有接管技術、各型導航系統誘偏、干擾阻斷、硬殺技術等。其中，在「接管技術」方面，須掌握專屬通訊編碼、受限高度，接管等同「要先取得無人機的鑰匙」。民用機尚且困難，軍規無人機幾乎不可能；再者，接管成本高、成功率低，僅適用於和平時期的誤闖民用機其原始目的為處理誤闖的玩具機，而非承擔軍事級反制任務；在實戰衝突區已完全退場，實際部署後發現效果有限，因此在近年戰場上需求近乎消失。

「各型導航系統誘偏」部分：覆蓋範圍大，但風險難以接受

周宇平表示，GPS 與其他衛星導航系統的誘偏（Spoofing）透過虛假定位訊號混淆無人機，但這類技術因不可控性過高，已被專家視為高風險手段。周宇平指出，誘偏屬無差別干擾，無法選定目標，任何位於訊號範圍內的裝置，包括我方的車輛、手機與船舶，都會同步受到影響。同時僅能造成短暫偏移，阻絕能力不足，操控者往往能迅速以人工修正航向，使誘偏難以真正阻止攻擊；另外誤撞風險高、附帶損害不可控，偏航路線可能穿越航道、建築或人群，造成安全風險。

「干擾阻斷」部分：唯一同時具備成熟度、安全性與戰場效能的主流技術

周宇平表示，干擾阻斷（Jamming）透過切斷無人機與操作端之間的通訊或導航鏈，被視為目前唯一在和平與戰時都具穩定成效的反制技術。其優點有四：精準可控，不造成大範圍破壞；直接剝奪操控者控制權，阻斷效果清晰可預期；唯一能「一對多」的成熟技術，可有效應對蜂群攻擊；戰場紀錄最完整且部署最普遍。

「硬殺技術」部分：具備價值，但受限環境與成本

周宇平說，機槍反制低成本但僅限戰場，城市與和平任務中無法使用，且對蜂群效果有限；雷射反制精準但仍受能源與成本侷限，雖具發展潛力，但多數仍在測試階段，且受限於雷射聚焦能力、電源取得及儲能；無人機攔截無人機可行但效率不足，本質為精準撞擊，量能不足，難以面對蜂群飽和攻擊；電磁脈衝（EMP）威力大但無差別性過高，極可能癱瘓我方與民用關鍵基礎設施，實戰應用高度受限。



周宇平表示，在無人機威脅持續升級、蜂群戰術快速普及的今天，任何反制技術若無法兼具「安全性、可控性、可預期性、戰場成熟度」四大條件，都難以成為真正可投入防禦的主力。綜觀全球戰場經驗與現有科技發展，干擾阻斷技術仍是唯一能同時滿足戰時需求、兼顧民用安全，並能有效抵禦蜂群攻擊的成熟方案。



周宇平也說，有效的反無人機能力並不僅靠一套設備即可達成。真正的核心在於，完整且持續更新的威脅資料庫、對各型無人機的識別與行為模型、精準設定干擾參數的作戰能力、跨場景、跨軍民系統的整體化部署；唯有具備上述能力，才能做到「看得見、攔得住、持續守得住」，讓反制技術真正成為保護基地、城市與關鍵基礎設施的可靠防線。



