無人機吊「二師兄」出事了！整頭豬掛高壓線 害全村停電10小時

大陸四川省巴中市通江縣鐵佛鎮日前發生1起因無人機違規操作引發的意外事件。（圖／翻攝自微博）

大陸四川省巴中市通江縣鐵佛鎮日前發生1起因無人機違規操作引發的意外事件。1名村民嘗試利用無人機將年豬吊運下山進行宰殺，過程中無人機不慎勾掛高壓電線，導致生豬與無人機一同懸掛空中，引發線路短路，造成整個村莊停電長達10小時，所幸未造成人員傷亡。

綜合陸媒報導，事件發生於1月24日淩晨，當時天色昏暗、視線不佳，該村民在操作無人機吊運首頭生豬時，繩索意外纏繞高壓線。經多次嘗試處理未果後，只好向供電部門求助。供電部門緊急出動12名搶修人員，歷時約3小時完成清障與線路更換作業，當天中午才恢復供電，維修成本近萬元。

通江縣公安局鐵佛派出所證實事件屬實，初步調查顯示，當事村民可能存在無人機超載飛行、在禁飛區域作業等問題，目前相關違法情形仍在進一步取證中。警方表示，若違規事實成立，當事人除可能面臨行政處罰外，還需承擔電力設施損壞的賠償責任。

事件曝光後引發熱議，有網友調侃「年豬會飛」、「二師兄真的會飛」；也有人質疑類似操作是否存在安全與法律風險。對此，法律界人士指出，農用無人機雖在丘陵山區應用廣泛，但對載重、空域及操作環境均有嚴格限制，違規操作不僅可能造成財產損失，情節嚴重者甚至可能觸及刑事責任。

公開資料顯示，近年來因農用無人機違規作業引發的事故並不少見。僅2024年，四川省內就發生40餘起相關安全事故，涵蓋人員受傷、設施損壞及線路故障等類型。多起司法判例也顯示，即便持證操作，若未依規作業，仍需承擔主要賠償責任。

法律專家提醒，農用無人機使用需嚴守法律紅線，包括實名登記、持證操作、購買責任保險，並嚴格避開高壓線、變電站、機場等禁飛區域。違規「黑飛」或在禁飛區作業，可能面臨罰款，若造成嚴重後果，還可能構成過失損壞電力設備等犯罪。

