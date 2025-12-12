無人機嘉義布袋飛澎湖一遊 原來是海巡署無人機招標廠商測試

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現代科技日新月異，無人機更成為最新戰爭利器，變成常態性配備。今(12)日突傳1架無人機由嘉義布袋起飛，直入澎湖龍門上空，引發各界多方揣測，經過查證，原來是海巡署無人機標案，廠商進行測試，也事先提出申請核准。

根據flightradar24 航班追蹤器顯示，今日上午1架無人機由嘉義布袋起飛，採直線飛行，在澎湖湖西龍門上空繞圈圈，盤旋後從澎湖飛回嘉義。由於動機不明，造成各界議論紛紛，認為是軍方無人機操演，但因未降落澎湖機場或在機場空域活動，澎湖機場與空軍馬基隊都未接獲相關訊息。

隨後澎湖縣政府旅遊處出面證實，這是海巡署無人機廠商測試，事先有提出申請，時間為今年12月至明年2月，天候狀況許可就起飛，飛行範圍由嘉義布袋至澎湖龍門6號風機前，雖然有事先公告，但因時間不明確，所以才會造成外界誤解。

海巡署近年來持續推動無人機採購與試辦，涵蓋「旋翼型」、「多旋翼型」及「岸海監偵遙控無人機」等標案，旨在強化海域巡查、搜救與監控能力，近期(2025年)就有「岸海監偵遙控無人機試辦計畫」巨額標案，及中部分署的「多旋翼型」採購決標，顯示其對無人機科技的重視與應用。今日測試為無人機廠商台灣彩光科技公司與美國無人機廠商Edge Autonomy合作，引入Penguin C MK2.5 VTOL機種，航程達1500公里，續航力12小時，可用於國防、海巡偵搜。

